Грошове забезпечення, виплати і курс валют: до чого готуватися у квітні

Українські купюри різних номіналів у руках.

Квітень 2026 року принесе українцям багато фінансових нововведень та змін. Вони будуть стосуватися грошового забезпечення, правил оформлення листків непрацездатності і курсу валют. Не завадить дізнатися, з чим доведеться стикнутися нашим громадянам найближчим часом.

Пенсії та зарплати українців у квітні

В Україні планують провести чергову індексацію пенсійного забезпечення для працюючих громадян похилого віку. Це передбачено законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Зміни у виплатах чекають осіб, для яких із моменту останнього перерахунку чи призначення коштів минуло мінімум 24 місяці станом на 1 березня 2026 року.

Ще одне нововведення затверджене законом "Про внесення зміни до статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту" щодо оплати праці працівників закладів позашкільної освіти".

З 1 квітня засновники державних і комунальних ЗПО отримають повноваження встановлювати вищі посадові оклади, надбавки, доплати та грошові винагороди своїм працівникам — навіть якщо суми перевищують розміри, визначені Кабінетом Міністрів. Іншими словами, викладачі зможуть заробляти більше.

Нова система лікарняних

В Україні внесли зміни до правил оформлення, перевірки та контролю листків непрацездатності. З 1 квітня запровадять механізм фінансової відповідальності лікарів за безпідставну видачу лікарняних.

Також Пенсійний фонд отримає більше контрольних повноважень, зокрема зможе перевіряти правомірність цих документів і залучати фахівців до оцінки правильності медичних висновків. Плюс передбачається затвердження чіткого регламенту використання паперових бланків.

Одне з головних нововведень стосується надання ПФУ права вимагати від лікарні повернення виплачених коштів у разі доведення фіктивності листка непрацездатності. На практиці українці отримають багаторівневий механізм контролю, однак стикнуться з ускладненням видачі лікарняного та довшими строками одержання виплати.

Що буде з курсом долара та євро

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів у коментарі редакції Новини.LIVE, що буде з курсами валют в Україні станом на квітень 2026 року. Ситуація залежить від багатьох факторів, непідвласних Національному банку, зокрема від співвідношення у головній валютній парі.

"Ніхто не прогнозував, що буде війна у Перській затоці, що США почнуть цю війну, що вони плануватимуть сухопутну операцію, що буде задіяно багато країн. Тобто є чинники, які слабо прогнозували, бо вони вважалися не дуже ймовірними", — констатував Плотніков.

На думку фахівця, офіційний курс гривні до долара може коливатися у діапазоні 43,70-44,30 грн/дол. В який бік будуть рухатися показники, залежить від глобальної обстановки, фінансування України та рішень НБУ.

Натомість офіційний курс євро здатен опуститися до 50 грн, якщо долар зміцниться до 1,14 дол./євро. За умови зворотного тренду, тобто повернення до рівня 1,16-1,17 дол./євро, валюта в Україні перетне психологічний рівень 51 грн.

Що ще варто знати українцям

