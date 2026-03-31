Головна Економіка Держава відшкодовує частину витрат українців: перелік компенсацій у квітні

Дата публікації: 31 березня 2026 11:27
Держава відшкодовує частину витрат українців: перелік компенсацій у квітні
Людина тримає в руках конверт з грошима. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році держава оновила і розширила програми фінансової допомоги для населення. Йдеться не лише про звичайні субсидії, а й про кешбек за покупки та нові виплати на енергонезалежність. Також стартував новий механізм підтримки водіїв, які зіткнулись з різким підвищенням ціна на пальне.

Про те, які компенсації від держави можуть отримати українці у квітні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Який кешбек можна отримати купуючи українські товари у квітні

Програма "Національний кешбек" продовжує діяти, але тепер умови стали вигіднішими. З 1 березня 2026 року максимальний розмір компенсації збільшили до 15%. 

Раніше діяла одна ставка — 10%, але тепер вона гнучка: 5% або 15% залежно від ситуації на ринку: 

  • якщо українських товарів достатньо, кешбек становить 5%;
  • якщо в певній категорії товарів багато імпорту (понад 35%), держава стимулює купівлю українського і повертає 15% від вартості. 
Як змінились умови "Національного кешбеку" у березні. Фото: Скриншот

Щоб скористатися програмою, потрібно зареєструватися через застосунок Дія, відкрити спеціальний рахунок у банку-партнері і оплачувати покупки карткою в магазинах, які беруть участь у програмі. Після цього кешбек нараховується автоматично.

Важливо розуміти, що ці гроші не можна зняти готівкою. Натомість їх дозволено витрачати на комунальні послуги, доставку, підтримку армії або на купівлю українських товарів — наприклад, ліків, продуктів чи книг.

Кешбек на пальне в Україні

На Урядовому порталі повідомили, що окремо, з 20 березня, українці можуть повертати частину грошей за пальне, якщо заправлятимуться на АЗС, що беруть участь у програмі. Скільки саме повернуть — залежить від виду пального:

  • 5% — за автогаз;
  • 10% — за бензин;
  • 15% — за дизель.
Умови "Національного кешбеку" на пальне. Фото: Скриншот

У підсумку водії можуть заощаджувати десь від 2 до 11 гривень на кожному літрі. Але є обмеження: максимум можна отримати до 1000 грн на місяць на одну людину.

Програма діятиме до 1 травня. Перелік заправок, які приєдналися, публікуватимуть на офіційних сайтах. Уже зараз у списку є такі мережі, як WOG, Ukrnafta, OKKO, KLO, БРСМ Нафта та інші.

Яку компенсацію на оплату комуналки можна отримати у квітні

Окрім кешбеку, держава продовжує підтримувати людей через субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Це особливо актуально для сімей із невисокими доходами.

Субсидію можуть отримати ті, у кого дохід нижчий за встановлений рівень — орієнтовно це до двох мінімальних зарплат на людину (близько 17 тисяч гривень на місяць у 2026 році), або якщо витрати на комуналку перевищують 15% доходу. Для окремих пільгових категорій цей поріг нижчий — 10%.

Частині людей допомогу призначають автоматично. Це стосується внутрішньо переміщених осіб, пенсіонерів, отримувачів соціальних виплат, учасників бойових дій і людей з інвалідністю внаслідок війни. Іншим потрібно подати заяву самостійно.

Зробити це можна онлайн через "Дію" або через сервіси Пенсійного фонду, а також офлайн — у ЦНАПах чи сервісних центрах. Потрібно заповнити заяву і надати інформацію про доходи. Рішення зазвичай ухвалюють протягом 10 днів.

Субсидію призначають на пів року: окремо на теплий період (з травня по вересень) і окремо на опалювальний сезон (з жовтня по квітень).

Допомога на енергонезалежність

У 2026 році через часті відключення світла держава також запустила нові програми підтримки енергостійкості — як для бізнесу, так і для мешканців багатоквартирних будинків. Подати заявку на участь у них можна онлайн через "Дію".

Фізичні особи-підприємці, які мають найманих працівників, можуть отримати до 15 тисяч гривень на придбання генераторів або сонячних панелей.

Для багатоквартирних будинків передбачена значно більша допомога — до 300 тисяч гривень на встановлення систем автономного живлення, щоб забезпечити роботу ліфтів, водопостачання чи опалення під час відключень.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що цього року посівна кампанія в Україні почалася в непростій ситуації. Фермери в різних областях зіткнулися не тільки з подорожчанням пального й добрив, а й із ризиками для безпеки. Попри це, держава й далі підтримує людей у таких складних обставинах.

Також Новини.LIVE повідомляли, що через різке зростання цін на пальне уряд вирішив запровадити нову програму допомоги для водіїв — "Кешбек на пальне". Вона діятиме недовго й має на меті підтримати рівень життя громадян у непростий час. Накопичувати кешбек українці почали з 20 березня.

субсидії компенсація нацкешбек
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
