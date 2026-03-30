Посівна кампанія в Україні: 5 державних програм для аграріїв у 2026 році

Люди обробляють поле.

Цьогорічна посівна в Україні стартувала в доволі складних умовах. Аграрії в багатьох регіонах зіткнулись не лише зі зростанням витрат на пальне та добрива, а й з безпековими ризиками. Попри це, держава продовжує надавати підтримку українцям в складних умовах.

Про те, яку підтримку від держави можуть отримати аграрії під час посівної у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на слова заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тараса Висоцького в ефірі телеканалу "Суспільне".

Які програми підтримки для аграріїв діють в Україні у 2026 році

За його словами, ціни на ключові ресурси для посівної: пальне та мінеральні добрива — зараз дуже нестабільні. Вартість може змінюватися буквально щодня, що створює додаткову невизначеність для фермерів.

Щоб підтримати аграріїв, держава продовжує програму пільгового кредитування "5-7-9". У її межах можна отримати до 90 млн грн саме на посівну.

Програма діятиме щонайменше до кінця березня 2027 року і покриває не лише весняні роботи, а й збір урожаю та підготовку до наступного сезону. До неї підключені як державні, так і комерційні банки.

Читайте також:

Для невеликих господарств, які обробляють до 500 гектарів, працює ще один механізм — гарантії від Фонду часткового гарантування кредитів в сільському господарстві. Це допомагає швидше отримати кредити й вчасно провести всі польові роботи.

Як проблеми з безпекою впливають на посівну в Україні

Окрема проблема — безпека, особливо в прифронтових регіонах. Там ситуація різна. Подекуди ризики настільки високі, що частину полів тимчасово не засівають. Водночас аграрії працюють у взаємодії з військовими та місцевою владою, використовують сучасні засоби захисту, зокрема технології протидії дронам.

Триває і розмінування сільгоспземель. Держава повністю оплачує ці роботи. Для цього фермеру потрібно:

Подати заявку через аграрний реєстр. Далі всі процеси (від пошуку підрядника до оплати) — бере на себе держава.

Минулого року таким чином вдалося очистити понад 30 тисяч гектарів, і програма продовжує діяти.

Яку додаткову підтримку надають аграріям в Україні у 2026 році

Якщо говорити про загальний старт сезону, то він оцінюється як доволі стабільний. Озимі культури пережили зиму без серйозних втрат — пересівати доведеться лише незначні площі. Запаси вологи в ґрунті наразі достатні, а в окремих південних регіонах посівна вже активно триває.

Втім, погода залишається фактором ризику. Щоб частково захистити фермерів від можливих втрат, запустили програму агрострахування — держава компенсує до 60% вартості страхування. Це має допомогти аграріям почуватися впевненіше навіть за нестабільних умов.

