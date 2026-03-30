Главная Экономика Посевная кампания в Украине: 5 государственных программ для аграриев в 2026

Посевная кампания в Украине: 5 государственных программ для аграриев в 2026

Дата публикации 30 марта 2026 17:40
Посевная кампания в Украине: 5 государственных программ для аграриев в 2026
Люди обрабатывают поле. Фото: Новини.LIVE

Нынешняя посевная в Украине стартовала в довольно сложных условиях. Аграрии во многих регионах столкнулись не только с ростом расходов на топливо и удобрения, но и с рисками безопасности. Несмотря на это, государство продолжает оказывать поддержку украинцам в сложных условиях.

О том, какую поддержку от государства могут получить аграрии во время посевной в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на слова заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тараса Высоцкого в эфире телеканала "Суспільне".

Какие программы поддержки для аграриев действуют в Украине в 2026 году

По его словам, цены на ключевые ресурсы для посевной: топливо и минеральные удобрения — сейчас очень нестабильны. Стоимость может меняться буквально ежедневно, что создает дополнительную неопределенность для фермеров.

Чтобы поддержать аграриев, государство продолжает программу льготного кредитования "5-7-9". В ее рамках можно получить до 90 млн грн именно на посевную.

Программа будет действовать как минимум до конца марта 2027 года и покрывает не только весенние работы, но и сбор урожая и подготовку к следующему сезону. К ней подключены как государственные, так и коммерческие банки.

Для небольших хозяйств, которые обрабатывают до 500 гектаров, работает еще один механизм — гарантии от Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. Это помогает быстрее получить кредиты и вовремя провести все полевые работы.

Как проблемы с безопасностью влияют на посевную в Украине

Отдельная проблема — безопасность, особенно в прифронтовых регионах. Там ситуация разная. Кое-где риски настолько высоки, что часть полей временно не засевают. В то же время аграрии работают во взаимодействии с военными и местными властями, используют современные средства защиты, в частности технологии противодействия дронам.

Продолжается и разминирование сельхозземель. Государство полностью оплачивает эти работы. Для этого фермеру нужно:

  1. Подать заявку через аграрный реестр.
  2. Далее все процессы (от поиска подрядчика до оплаты) — берет на себя государство.

В прошлом году таким образом удалось очистить более 30 тысяч гектаров, и программа продолжает действовать.

Какую дополнительную поддержку оказывают аграриям в Украине в 2026 году

Если говорить об общем старте сезона, то он оценивается как довольно стабильный. Озимые культуры пережили зиму без серьезных потерь — пересевать придется лишь незначительные площади. Запасы влаги в почве пока достаточны, а в отдельных южных регионах посевная уже активно продолжается.

Впрочем, погода остается фактором риска. Чтобы частично защитить фермеров от возможных потерь, запустили программу агрострахования — государство компенсирует до 60% стоимости страхования. Это должно помочь аграриям чувствовать себя увереннее даже при нестабильных условиях.

Ранее мы писали, что гречка — один из базовых продуктов для украинцев. В этом году урожай был меньше, поэтому в некоторых магазинах иногда её не хватает. Но специалисты говорят, что паниковать не стоит — дефицита не будет и цены резко вверх не пойдут.

Также мы рассказывали, что люди уже видят, что дорожают яйца, хлеб, молочка, мясо и другие продукты. Цены растут по разным причинам: дороже доставка, электричество, топливо, зарплаты и налоги. В итоге производство продуктов стало примерно на 15-20% дороже, чем в прошлом году.

посевная кампания аграрии государственные программы
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
