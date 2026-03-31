Главная Экономика Государство покроет часть расходов украинцев: перечень компенсаций в апреле

Дата публикации 31 марта 2026 11:27
Человек держит в руках конверт с деньгами. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году государство обновило и расширило программы финансовой помощи для населения. Речь идет не только об обычных субсидиях, но и о кэшбеке за покупки и новых выплатах на энергонезависимость. Также стартовал новый механизм поддержки водителей, которые столкнулись с резким повышением цены на топливо.

О том, какие компенсации от государства могут получить украинцы в апреле 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Какой кэшбек можно получить покупая украинские товары в апреле

Программа "Национальный кэшбек" продолжает действовать, но теперь условия стали выгоднее. С 1 марта 2026 года максимальный размер компенсации увеличили до 15%.

Ранее действовала одна ставка — 10%, но теперь она гибкая: 5% или 15% в зависимости от ситуации на рынке:

  • если украинских товаров достаточно, кэшбек составляет 5%;
  • если в определенной категории товаров много импорта (более 35%), государство стимулирует покупку украинского и возвращает 15% от стоимости.
null
Как изменились условия "Национального кэшбека" в марте. Фото: Скриншот

Чтобы воспользоваться программой, нужно зарегистрироваться через приложение Дія, открыть специальный счет в банке-партнере и оплачивать покупки картой в магазинах, которые участвуют в программе. После этого кэшбэк начисляется автоматически.

Важно понимать, что эти деньги нельзя снять наличными. Зато их разрешено тратить на коммунальные услуги, доставку, поддержку армии или на покупку украинских товаров — например, лекарств, продуктов или книг.

Кэшбек на топливо в Украине

На Правительственном портале сообщили, что отдельно, с 20 марта, украинцы могут возвращать часть денег за топливо, если будут заправляться на АЗС, участвующих в программе. Сколько именно вернут — зависит от вида топлива:

  • 5% — за автогаз;
  • 10% — за бензин;
  • 15% — за дизель.
null
Условия "Национального кэшбэка" на топливо. Фото: Скриншот

В итоге водители могут экономить где-то от 2 до 11 гривен на каждом литре. Но есть ограничения: максимум можно получить до 1000 грн в месяц на одного человека.

Программа будет действовать до 1 мая. Перечень заправок, которые присоединились, будут публиковать на официальных сайтах. Уже сейчас в списке есть такие сети, как WOG, Ukrnafta, OKKO, KLO, БРСМ Нафта и другие.

Какую компенсацию на оплату коммуналки можно получить в апреле

Кроме кэшбека, государство продолжает поддерживать людей через субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Это особенно актуально для семей с невысокими доходами.

Субсидию могут получить те, у кого доход ниже установленного уровня — ориентировочно это до двух минимальных зарплат на человека (около 17 тысяч гривен в месяц в 2026 году), или если расходы на коммуналку превышают 15% дохода. Для отдельных льготных категорий этот порог ниже — 10%.

Части людей помощь назначают автоматически. Это касается внутренне перемещенных лиц, пенсионеров, получателей социальных выплат, участников боевых действий и людей с инвалидностью вследствие войны. Другим нужно подать заявление самостоятельно.

Сделать это можно онлайн через "Дію" или через сервисы Пенсионного фонда, а также офлайн — в ЦНАПах или сервисных центрах. Нужно заполнить заявление и предоставить информацию о доходах. Решение обычно принимают в течение 10 дней.

Субсидию назначают на полгода: отдельно на теплый период (с мая по сентябрь) и отдельно на отопительный сезон (с октября по апрель).

Помощь на энергонезависимость

В 2026 году из-за частых отключений света государство также запустило новые программы поддержки энергоустойчивости — как для бизнеса, так и для жителей многоквартирных домов. Подать заявку на участие в них можно онлайн через "Дію".

Физические лица-предприниматели, которые имеют наемных работников, могут получить до 15 тысяч гривен на приобретение генераторов или солнечных панелей.

Для многоквартирных домов предусмотрена значительно большая помощь — до 300 тысяч гривен на установку систем автономного питания, чтобы обеспечить работу лифтов, водоснабжения или отопления во время отключений.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в этом году посевная кампания в Украине началась в непростой ситуации. Фермеры в разных областях столкнулись не только с подорожанием топлива и удобрений, но и с рисками для безопасности. Несмотря на это, государство продолжает поддерживать людей в таких сложных обстоятельствах.

Также Новини.LIVE сообщали, что из-за резкого роста цен на топливо правительство решило ввести новую программу помощи для водителей — "Кэшбек на топливо". Она будет действовать недолго и имеет целью поддержать уровень жизни граждан в непростое время. Накапливать кэшбек украинцы начали с 20 марта.

субсидии компенсация нацкешбэк
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Андрей Жинкин
