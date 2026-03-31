Денежное обеспечение, выплаты и курс валют: к чему готовиться в апреле

Украинские купюры разных номиналов в руках. Фото: Новини.LIVE

Апрель 2026 года принесет украинцам много финансовых нововведений и изменений. Они будут касаться денежного обеспечения, правил оформления листков нетрудоспособности и курса валют. Не помешает узнать, с чем придется столкнуться нашим гражданам в ближайшее время.

Пенсии и зарплаты украинцев в апреле

В Украине планируют провести очередную индексацию пенсионного обеспечения для работающих пожилых граждан. Это предусмотрено законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Изменения в выплатах ждут лиц, для которых с момента последнего перерасчета или назначения средств прошло минимум 24 месяца по состоянию на 1 марта 2026 года.

Еще одно нововведение утверждено законом "О внесении изменения в статью 22 Закона Украины "О внешкольном образовании" относительно оплаты труда работников учреждений внешкольного образования".

С 1 апреля учредители государственных и коммунальных УВО получат полномочия устанавливать высшие должностные оклады, надбавки, доплаты и денежные вознаграждения своим работникам — даже если суммы превышают размеры, определенные Кабинетом Министров. Иными словами, преподаватели смогут зарабатывать больше.

Читайте также:

Новая система больничных

В Украине внесли изменения в правила оформления, проверки и контроля листков нетрудоспособности. С 1 апреля введут механизм финансовой ответственности врачей за безосновательную выдачу больничных.

Также Пенсионный фонд получит больше контрольных полномочий, в частности сможет проверять правомерность этих документов и привлекать специалистов к оценке правильности медицинских заключений. Плюс предполагается утверждение четкого регламента использования бумажных бланков.

Одно из главных нововведений касается предоставления ПФУ права требовать от больницы возврата выплаченных денег в случае доказательства фиктивности листка нетрудоспособности. На практике украинцы получат многоуровневый механизм контроля, однако столкнутся с усложнением выдачи больничного и более длинными сроками получения выплаты.

Что будет с курсом доллара и евро

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в комментарии редакции Новини.LIVE, что будет с курсами валют в Украине по состоянию на апрель 2026 года. Ситуация зависит от многих факторов, неподвластных Национальному банку, в частности от соотношения в главной валютной паре.

"Никто не прогнозировал, что будет война в Персидском заливе, что США начнут эту войну, что они будут планировать сухопутную операцию, что будет задействовано много стран. То есть есть факторы, которые слабо прогнозировали, ведь они считались не очень вероятными", — констатировал Плотников.

По мнению специалиста, официальный курс гривны к доллару может колебаться в диапазоне 43,70-44,30 грн/долл. В какую сторону будут двигаться показатели, зависит от глобальной обстановки, финансирования Украины и решений НБУ.

Зато официальный курс евро способен опуститься до 50 грн, если доллар укрепится до 1,14 долл./евро. При условии обратного тренда, то есть возвращения к уровню 1,16-1,17 долл./евро, валюта в Украине пересечет психологический уровень 51 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторых украинцев на границе может задержать обязательная процедура. Речь идет о сканировании отпечатков пальцев и фотографировании лица, согласно требованиям новой системы EES. Это должны сделать все украинцы, которые впервые пересекают границу после 12 октября 2025 года.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в 2026 году Украина расширила программы финансовой поддержки граждан. В частности появился кэшбэк на покупки/топливо и помощь на энергонезависимость. Плюс украинцы могут оформить субсидии и получить деньги на генераторы.