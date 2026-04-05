Беременность и роды: женщины в ВСУ получат все денежное обеспечение

Женщины в украинской армии. Фото: "Вечірній Київ"

Женщины, проходящие военную службу, имеют право на отпуск во время беременности и родов. Максимальная продолжительность такого отпуска может составлять 140 дней. В это время военнослужащие получат все причитающееся им денежное обеспечение.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Український центр захисту прав людини".

Отпуск для женщин в ВСУ на роды

В Вооруженных силах Украины, кроме мужчин, проходят военную службу и женщины. Часть из них может попасть в армию из-за наличия медицинского или фармацевтического образования.

Но большинство женщин-военнослужащих пришли в ВСУ добровольно, и занимают такие же боевые должности, как и мужчины. Но при этом они имеют больше преференций в некоторых вопросах.

Это, в частности, касается и таких вопросов, как отпуск. Специалисты объяснили, как происходит начисление средств женщинам-военнослужащим в декретных отпусках.

Продолжительность отпуска и размер выплаты

Сам факт беременности уже является основанием для предоставления отпуска военной. Юристы отметили: "Согласно законодательству Украины, отпуск в связи с беременностью и родами предоставляется военнослужащим-женщинам на основании постановления госпитальной или гарнизонной ВВК со дня возникновения у них права на отпуск".

Продолжительность такого отпуска составляет 120 дней. 70 из них предоставляется до родов, а 50 начисляются с момента рождения ребенка. Если имел место факт рождения как минимум двойни или роды прошли с осложнением, послеродовой отпуск увеличивается до 70 дней.

Женщины-военнослужащие получают и соответствующую выплату за эти отпуска. Специалисты, комментируя этот вопрос, подчеркнули: "В связи с отпуском выплачивается пособие, которое сейчас соответствует размеру всего денежного обеспечения за такой же период".

Женщина-военнослужащая имеет право уволиться, если имеет ребенка до трех лет. Также при необходимости ухода за ребенком женщина-военнослужащая имеет право на увольнение из ВСУ, если ребенку не исполнилось шести лет.

В парламенте зарегистрировали законопроект о процедуре исключения с воинского учета женщин, взятых на такой учет с нарушением законодательства Украины. Согласно зарегистрированному документу, если женщина попала в реестр военнообязанных по ошибке, ее должны автоматически оттуда исключить после ее заявления и отменить штраф в 17 тысяч гривен.