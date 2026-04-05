Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Беременность и роды: женщины в ВСУ получат все денежное обеспечение

Беременность и роды: женщины в ВСУ получат все денежное обеспечение

Ua ru
Дата публикации 5 апреля 2026 05:32
Беременность и роды: женщины в ВСУ получат все денежное обеспечение
Женщины в украинской армии. Фото: "Вечірній Київ"

Женщины, проходящие военную службу, имеют право на отпуск во время беременности и родов. Максимальная продолжительность такого отпуска может составлять 140 дней. В это время военнослужащие получат все причитающееся им денежное обеспечение.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Український центр захисту прав людини".

Отпуск для женщин в ВСУ на роды

В Вооруженных силах Украины, кроме мужчин, проходят военную службу и женщины. Часть из них может попасть в армию из-за наличия медицинского или фармацевтического образования.

Но большинство женщин-военнослужащих пришли в ВСУ добровольно, и занимают такие же боевые должности, как и мужчины. Но при этом они имеют больше преференций в некоторых вопросах.

Это, в частности, касается и таких вопросов, как отпуск. Специалисты объяснили, как происходит начисление средств женщинам-военнослужащим в декретных отпусках.

Продолжительность отпуска и размер выплаты

Сам факт беременности уже является основанием для предоставления отпуска военной. Юристы отметили: "Согласно законодательству Украины, отпуск в связи с беременностью и родами предоставляется военнослужащим-женщинам на основании постановления госпитальной или гарнизонной ВВК со дня возникновения у них права на отпуск".

Продолжительность такого отпуска составляет 120 дней. 70 из них предоставляется до родов, а 50 начисляются с момента рождения ребенка. Если имел место факт рождения как минимум двойни или роды прошли с осложнением, послеродовой отпуск увеличивается до 70 дней.

Женщины-военнослужащие получают и соответствующую выплату за эти отпуска. Специалисты, комментируя этот вопрос, подчеркнули: "В связи с отпуском выплачивается пособие, которое сейчас соответствует размеру всего денежного обеспечения за такой же период".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, какие основания для увольнения из ВСУ доступны только женщинам-военным.

Женщина-военнослужащая имеет право уволиться, если имеет ребенка до трех лет. Также при необходимости ухода за ребенком женщина-военнослужащая имеет право на увольнение из ВСУ, если ребенку не исполнилось шести лет.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что в Верховной Раде появился законопроект о воинском учете женщин.

В парламенте зарегистрировали законопроект о процедуре исключения с воинского учета женщин, взятых на такой учет с нарушением законодательства Украины. Согласно зарегистрированному документу, если женщина попала в реестр военнообязанных по ошибке, ее должны автоматически оттуда исключить после ее заявления и отменить штраф в 17 тысяч гривен.

отпуск беременность роды женщины на войне
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации