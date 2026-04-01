Головна Військова економіка Відпустка за сімейними обставинами: усі виплати за воїном зберігаються

Відпустка за сімейними обставинами: усі виплати за воїном зберігаються

Дата публікації: 1 квітня 2026 03:11
Військовослужбовець ЗСУ. Фото: 148 ОАБр

Українські військові можуть отримати відпустку за сімейними обставинами. Тривалість такої відпустки не може перевищувати 10 календарних днів. Усі виплати зберігаються за військовослужбовцями протягом відпустки.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на офіційному сайті Міноборони.

Відпустка за сімейними обставинами

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на відпустку під час служби. Це може бути як основна, щорічна відпустка, так і додаткова.

Додаткові відпустки надаються за різноманітними сімейними обставинами. Такими обставинами може бути, наприклад, смерть близького родича.

У Міністерстві оборони пояснили, якими є умови додаткової відпустки за сімейними обставинами. Зокрема, що буде із виплатами для військовослужбовця під час відпустки.

Тривалість відпустки і виплати

За інформацією військового відомства, тривалість відпустки, наданої за сімейними обставинами, не перевищує тривалість навіть половини основної відпустки. Максимальна тривалість такої відпустки становить 10 календарних днів.

У МО зазначили: "До цього строку не зараховується час, необхідний для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад — але не більше двох діб в один кінець. Таким чином, фактична відсутність за місцем служби з урахуванням дороги може становити до 14 діб".

Щодо виплат, то тут держава надає військовослужбовцям відповідні гарантії: "На весь час відпустки за військовослужбовцем зберігається грошове забезпечення в повному обсязі. Це включає усі встановлені законом надбавки та виплати".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи має право військовий на відпустку для того, аби здати серію у виші.

Військовослужбовець не може взяти під час служби в армії відпустку для навчання на заочному відділенні вищого навчального закладу. Відпустки надаються тільки за сімейними обставинами, до яких навчання не включене.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, за яких умов надається додаткова відпустка для учасників бойових дій.

Під час війни військовослужбовці, які отримали статус "учасник бойових дій", мають право на щорічну додаткову відпустку строком до двох тижнів. Для тих же військових, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, така відпустка триватиме три тижні. 

Любомир Кучер - редактор, юрист
Любомир Кучер
