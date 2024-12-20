Які види відпусток не переносять на наступний рік — повний перелік

Людина подає заяву на відпустку. Фото: Pexels

Кінець року — це не лише час підбивати підсумки, а й остання можливість для працівників скористатися певними видами відпусток, що не переносяться на наступний рік. Якщо цього не встигнути зробити, вони можуть "згоріти".

Про те, які відпустки потрібно використати до кінця 2024 року, пояснили в Федерації профспілок України.

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Щорічна основна та додаткові відпустки надаються працівникам для відновлення працездатності, відпочинку та турботи про сім’ю. Згідно із законом, тривалість основної щорічної відпустки становить не менше 24 календарних днів. Додаткові щорічні відпустки можуть надаватися за специфіку роботи (наприклад, у шкідливих умовах) або за соціальні фактори (догляд за дітьми з інвалідністю).

Якщо щорічна відпустка не використана протягом поточного року, її можна перенести на наступний, але тільки за умови, що це узгоджено з роботодавцем.

Які види відпусток не переносять на наступний рік

Відпустка окремим категоріям громадян

Особливі категорії громадян, як-от учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та реабілітовані особи, мають право на додаткову відпустку зі збереженням заробітної плати. Її тривалість становить 14 календарних днів.

Відповідно до закону, така відпустка повинна бути використана у тому календарному році, коли працівник набув на неї право. Наприклад, якщо відпустка розпочинається у грудні, а закінчується у січні, вона зараховується за попередній рік.

"Чорнобильська" відпустка

Працівники, які належать до першої або другої категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, мають право на додаткову оплачувану відпустку тривалістю 16 календарних днів.

Ця відпустка не переноситься на наступний рік. Вона повинна бути використана протягом того року, на який припадає її початок, навіть якщо вона триває у період переходу року.

Відпустка для змагань

Спортсмени, які беруть участь у всеукраїнських або міжнародних змаганнях, можуть скористатися спеціальною відпусткою тривалістю до 40 календарних днів на рік. Для цього потрібно подати заяву разом із листом-викликом від Міністерства молоді та спорту.

За цей період за працівником зберігається місце роботи та середній заробіток. Якщо відпустка не використана у визначений строк, вона втрачає чинність.

Навчальні відпустки

Працівники, які навчаються без відриву від роботи, мають право на додаткову оплачувану відпустку. Її тривалість залежить від форми навчання, рівня освіти та потреб навчального закладу. Наприклад:

для складання іспитів у закладах вищої освіти — до 15 календарних днів;

для підготовки дипломних робіт — до 30 календарних днів.

Відпустка надається на основі заяви працівника та довідки-виклика від навчального закладу. Якщо працівник не скористався відпусткою у визначений навчальним планом період, вона не переноситься.

Творчі відпустки

Працівники, які займаються науковою чи творчою діяльністю, можуть отримати творчу відпустку. Для завершення дисертації:

на ступінь доктора філософії — до 3 місяців;

на ступінь доктора наук — до 6 місяців.

Для написання підручників, монографій або довідників надається — до 3 місяців відпочинку. Крім того, професійні митці можуть брати відпустку для участі у творчих проєктах, конкурсах чи гастролях. Її тривалість — до 90 календарних днів на рік. Ця відпустка не переноситься, якщо не була використана у поточному році.

Раніше ми писали, що в Україні деякі компанії надають своїм співробітникам так звану 13-ту зарплату. Зазвичай цей бонус виплачують наприкінці року.

Також ми розповідали, що в разі хвороби працівника, він має можливість оформити лікарняний і отримати матеріальну допомогу за час відсутності на роботі. Розмір цієї компенсації визначається рядом факторів і може досягати 100% від заробітної плати.

