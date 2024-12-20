Какие виды отпусков не переносят на следующий год — полный список

Человек подает заявление на отпуск. Фото: Pexels

Конец года — это не только время подводить итоги, но и последняя возможность для работников воспользоваться определенными видами не переносимых на следующий год отпусков. Если этого не успеть сделать, они могут сгореть.

О том, какие отпуска следует использовать до конца 2024 года, пояснили в Федерации профсоюзов Украины.

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Ежегодный основной и дополнительный отпуск предоставляется работникам для восстановления трудоспособности, отдыха и заботы о семье. По закону, продолжительность основного ежегодного отпуска составляет не менее 24 календарных дней. Дополнительные ежегодные отпуска могут предоставляться за специфику работы (например, во вредных условиях) или социальные факторы (уход за детьми с инвалидностью).

Если ежегодный отпуск не использован в течение текущего года, его можно перенести на следующий, но только при условии, что это согласовано с работодателем.

Какие виды отпусков не переносят на следующий год

Отпуск отдельным категориям граждан

Особые категории граждан, таких как участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны и реабилитированные лица, имеют право на дополнительный отпуск с сохранением заработной платы. Ее продолжительность составляет 14 календарных дней.

Согласно закону, такой отпуск должен быть использован в том календарном году, когда работник получил на него право. Например, если отпуск начинается в декабре, а заканчивается в январе, он засчитывается за предыдущий год.

"Чернобыльский" отпуск

Работники, относящиеся к первой или второй категориям пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 16 календарных дней.

Этот отпуск не переносится на следующий год. Она должна быть использована в течение того года, на который приходится ее начало, даже если оно продолжается в период перехода года.

Отпуск для соревнований

Спортсмены, участвующие во всеукраинских или международных соревнованиях, могут воспользоваться специальным отпуском продолжительностью до 40 календарных дней в году. Для этого следует подать заявление вместе с письмом-вызовом от Министерства молодежи и спорта.

За этот период за работником сохраняется место работы и средний заработок. Если отпуск не использован в указанный срок, он теряет силу.

Учебные отпуска

Работники, обучающиеся без отрыва от работы, имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск. Его продолжительность зависит от формы обучения, уровня образования и потребностей учебного заведения. Например:

для сдачи экзаменов в заведениях высшего образования — до 15 календарных дней;

для подготовки дипломных работ — до 30 календарных дней.

Отпуск предоставляется на основе заявления работника и справки-вызова от учебного заведения. Если работник не воспользовался отпуском в указанный учебный план период, он не переносится.

Творческие отпуска

Работники, занимающиеся научной или творческой деятельностью, могут получить творческий отпуск. Для завершения диссертации:

на степень доктора философии — до 3 месяцев;

на степень доктора наук — до 6 месяцев.

Для написания учебников, монографий или справочников предоставляется — до 3 месяцев отдыха. Кроме того, профессиональные художники могут принимать отпуск для участия в творческих проектах, конкурсах или гастролях. Его продолжительность — до 90 календарных дней в году. Этот отпуск не переносится, если не был использован в текущем году.

Ранее мы писали, что в Украине некоторые компании предоставляют своим сотрудникам так называемую 13-ю зарплату. Обычно этот бонус выплачивается в конце года.

Также мы рассказывали, что в случае болезни работника он имеет возможность оформить больничный и получить материальную помощь за время отсутствия на работе. Размер этой компенсации определяется рядом факторов и может достигать 100% от заработной платы.