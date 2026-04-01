Отпуск по семейным обстоятельствам: все выплаты за воином сохраняются

Военнослужащий ВСУ. Фото: 148 ОАБр

Украинские военные могут получить отпуск по семейным обстоятельствам. Продолжительность такого отпуска не может превышать 10 календарных дней. Все выплаты сохраняются за военнослужащими в течение отпуска.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на официальном сайте Минобороны.

Отпуск по семейным обстоятельствам

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на отпуск во время службы. Это может быть как основной, ежегодный отпуск, так и дополнительный.

Дополнительные отпуска предоставляются по различным семейным обстоятельствам. Такими обстоятельствами может быть, например, смерть близкого родственника.

В Министерстве обороны объяснили, каковы условия дополнительного отпуска по семейным обстоятельствам. В частности, что будет с выплатами для военнослужащего во время отпуска.

Продолжительность отпуска и выплаты

По информации военного ведомства, продолжительность отпуска, предоставленного по семейным обстоятельствам, не превышает продолжительность даже половины основного отпуска. Максимальная продолжительность такого отпуска составляет 10 календарных дней.

В МО отметили: "В этот срок не засчитывается время, необходимое для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно — но не более двух суток в один конец. Таким образом, фактическое отсутствие по месту службы с учетом дороги может составлять до 14 суток".

Что касается выплат, то здесь государство предоставляет военнослужащим соответствующие гарантии: "На все время отпуска за военнослужащим сохраняется денежное обеспечение в полном объеме. Это включает все установленные законом надбавки и выплаты".

Военнослужащий не может взять во время службы в армии отпуск для обучения на заочном отделении высшего учебного заведения. Отпуска предоставляются только по семейным обстоятельствам, в которые обучение не включено.

Во время войны военнослужащие, получившие статус "участник боевых действий", имеют право на ежегодный дополнительный отпуск сроком до двух недель. Для тех же военных, которые имеют особые заслуги перед Родиной, такой отпуск будет длиться три недели.