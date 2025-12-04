YouTube запустив Recap 2025 — де знайти персональний підсумок року та як він працює

Логотип YouTube на екрані смартфона. Фото: Unsplash

YouTube представив перший персоналізований підсумок року Recap, який формує огляд усього контенту, що користувач дивився протягом 2025 року. Новий інструмент базується на історії переглядів і підсвічує головні інтереси, захоплення та зміни у звичках перегляду відео.

Про це йдеться в блозі компанії.

Як працює YouTube Recap і де його знайти

Recap запустився з 2 грудня 2025 року для користувачів YouTube у Північній Америці й протягом тижня стане доступним у всьому світі. Знайти свій підсумок року можна прямо на головній сторінці сервісу або у вкладці "Ви" як на мобільних пристроях, так і на десктопі.

Функція YouTube Recap з підсумками року. Фото: YouTube

YouTube Recap створений так, щоб відобразити, що користувач — це не одна роль чи інтерес. 2025 рік міг стати "ерою кастомних клавіатур", періодом захоплення KATSEYE чи часом, коли ви масово дивилися розпакування Лабубу, — найчастіше це мікс усього разом. Саме тому платформа запустила функцію, яку давно просили користувачі.

У межах Recap користувач отримує до 12 карток, які відображають:

найпопулярніші канали;

ключові інтереси;

динаміку змін у вподобаннях перегляду;

тип "персональності" на основі того, які відео ви найчастіше дивилися.

Якщо у 2025 році ви багато слухали музику через YouTube, у Recap з'явиться окремий блок із ТОП-артистами та піснями року. Звідти можна перейти глибше — до основних жанрів, подкастів та навіть короткого зрізу вашого міжнародного музичного прослуховування в застосунку YouTube Music.

Нагадаємо, YouTube формує вашу стрічку на основі історії переглядів, пошуку, лайків і коментарів — і з часом головна сторінка може перетворитися на некерований потік випадкового контенту. Якщо рекомендації вже не відповідають вашим інтересам, стрічку можна майже повністю "обнулити" та заново навчити алгоритм показувати саме те, що вам подобається.

