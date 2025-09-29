YouTube Premium розширює функції — новий звук, швидкість і Shorts

Логотип YouTube на екрані ноутбука. Фото: Unsplash

Користувачі YouTube Premium отримують ширше охоплення нових інструментів і покращень, які підвищують зручність перегляду та слухання. Оновлення торкнулися як основного застосунку та вебверсії, так і Smart TV, консолей і Shorts.

Про це йдеться в офіційному блозі Google.

Що з'явилося на більше пристроїв

YouTube поширив останні Premium-функції — тепер можна отримати кращий звук, точніше налаштовувати швидкість відтворення та швидко переходити до найцікавіших моментів відео.

Розширене аудіо, яке раніше працювало в YouTube Music і як експеримент в основному YouTube, тепер повністю доступне на Android та iOS. Застосовується лише до офіційних/преміум музичних кліпів і Art Tracks.

З'явилася можливість налаштовувати програвання до 4x з кроком 0,05. Якщо раніше це було лише на Android та iOS (через youtube.com/new), то тепер функція повноцінно доступна на Android, iOS і у вебверсії.

Можна миттєво стрибати до найцікавіших фрагментів. Окрім Android, iOS і вебверсії, ця можливість тепер повністю працює у YouTube на Smart TV та ігрових консолях.

Улюблені короткі відео завантажуються автоматично на основі історії переглядів — завжди є що подивитися без додаткових дій. Раніше опція була на Android і як експеримент на iOS, тепер вона повністю доступна на iOS.

Користувачі можуть дивитися Shorts у маленькому вікні, паралельно гортаючи інший контент на пристрої. Раніше функція працювала на Android і як експеримент на iOS, тепер вона повністю доступна на iOS.

Нагадаємо, YouTube посилив контроль за дотриманням правила "спільного домогосподарства" у сімейних тарифах Premium і почав розсилати користувачам офіційні попередження. Якщо учасники сімейного плану не підтвердять проживання за однією адресою з його адміністратором, доступ до переваг підписки може бути заблокований уже через 14 днів.

Також ми писали, що YouTube став для українських блогерів повноцінним джерелом заробітку. Відеоконтент на платформі вже давно перестав бути просто хобі чи додатковим підробітком — його розглядають як професійну діяльність.