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Головна Економіка Дохід блогерів у 2025 — скільки реально заробити на YouTube

Дохід блогерів у 2025 — скільки реально заробити на YouTube

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2025 13:55
Заробіток на YouTube — скільки реально платять блогерам за тисячу переглядів у 2025
Зйомка відео. Фото: Pexels

Українським блогерам непоганий дохід приносить YouTube. Заробіток в інтернеті не є додатковим джерелом збагачення або звичайним хобі, його вважають повноцінною професійною діяльністю. Постає питання, скільки платформа платить користувачам і від чого залежить прибуток блогерів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки можна заробити на переглядах відео в YouTube.

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Ціна за 1000 переглядів

Немає уніфікованої плати за конкретну кількість переглядів відео. На кінцеву вартість впливає безліч факторів, серед яких — країна походження, формат, тематика контенту, активність взаємодії з роликом тощо. В середньому автори отримують від кількох центів до 10 доларів і більше за 1000 переглядів.

Згідно з даними порталу Hootsuite, сума формується на онові таких факторів:

  • ніша контенту (різна тематика забезпечує нижчу або вищу вартість реклами на каналі);
  • розташування аудиторії (в Австралії або США платять більше);
  • тип реклами (ставки за інтеграції, які глядач не може пропустити, вищі);
  • тривалість відео (довші ролики дають більше можливостей для показу реклами);
  • час перегляду;
  • кліки по рекламі;
  • наявність користувачів YouTube Premium (вони платять за відео без реклами).

Також існують випадки, коли перегляд ролика не враховується в оплату. Наприклад, якщо рекламу пропускають після перших п'яти секунд або в користувача ввімкнений блокувальник. Плюс не приносять доходу демонетизовані відео.

Який чистий прибуток блогерів

Варто знати два важливі терміни. Перший — CPM (Cost Per Mille), який відображає витрати рекламодавця на кожні 1000 показів. Другий — RPM (Revenue Per Mille), що є чистим доходом блогерів. У 2025 році RPM становить близько 50-55% від CPM, а решту забирає YouTube. Виходить, автори контенту не отримують повну суму, бо діляться прибутками з платформою.

В англомовному середовищі користувачі можуть розраховувати на плату від 3 до 11 доларів за 1000 переглядів для довготривалих відео. Йдеться про США, Канаду, Австралію, Велику Британію тощо.

Натомість в Україні доходи суттєво меньші — лише 1-2 долари. Для нішевих роликів монетизація ще нижча. Це варто врахувати на початку блогерської діяльності, коли постає питання про тематику каналу.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, інвестиції в нерухомість у 2025 році можуть приносити дохід до 40%, але без ефективної стратегії з’являться високі ризики. Успіх залежить від планування, правильної локації та розуміння потреб орендарів.

Також ми писали, що українці можуть заробити на брухті, продаючи чорні та кольорові метали. Багато цінної сировини міститься у побутовій техніці, зокрема телевізорах, фенах, кондиціонерах, пральних машинах і мобільних телефонах.

YouTube блогери гроші інтернет доходи
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
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