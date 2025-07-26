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Главная Экономика Доход блогеров в 2025 — сколько реально заработать на YouTube

Доход блогеров в 2025 — сколько реально заработать на YouTube

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 13:55
Заработок на YouTube — сколько реально платят блогерам за тысячу просмотров в 2025
Съемка видео. Фото: Pexels

Украинским блогерам неплохой доход приносит YouTube. Заработок в интернете не является дополнительным источником обогащения или обычным хобби, его считают полноценной профессиональной деятельностью. Возникает вопрос, сколько платформа платит пользователям и от чего зависит прибыль блогеров.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько можно заработать на просмотрах видео в YouTube.

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Цена за 1000 просмотров

Нет унифицированной платы за конкретное количество просмотров видео. На конечную стоимость влияет множество факторов, среди которых — страна происхождения, формат, тематика контента, активность взаимодействия с роликом и др. В среднем авторы получают от нескольких центов до 10 долларов и более за 1000 просмотров.

Согласно данным портала Hootsuite, сумма формируется на основе таких факторов:

  • ниша контента (разная тематика обеспечивает более низкую или более высокую стоимость рекламы на канале);
  • расположение аудитории (в Австралии или США платят больше);
  • тип рекламы (ставки за интеграции, которые зритель не может пропустить, выше);
  • продолжительность видео (более длинные ролики дают больше возможностей для показа рекламы);
  • время просмотра;
  • клики по рекламе;
  • наличие пользователей YouTube Premium (они платят за видео без рекламы).

Также есть случаи, когда просмотр ролика не учитывается в оплату. Например, если рекламу пропускают после первых пяти секунд или у пользователя включен блокировщик. Плюс не приносят дохода демонетизированные видео.

Какая чистая прибыль блогеров

Стоит знать два важных термина. Первый — CPM (Cost Per Mille), который отображает затраты рекламодателя на каждые 1000 показов. Второй — RPM (Revenue Per Mille), что является чистым доходом блогеров. В 2025 году RPM составляет около 50-55% от CPM, а остальное забирает YouTube. Получается, авторы контента не получают полную сумму, ведь делятся доходами с платформой.

В англоязычной среде пользователи могут рассчитывать на плату от 3 до 11 долларов за 1000 просмотров для долговременных видео. Речь идет о США, Канаде, Австралии, Великобритании и др.

Зато в Украине доходы существенно меньше — всего 1-2 доллара. Для нишевых роликов монетизация еще ниже. Это следует учесть в начале блогерской деятельности, когда встает вопрос о тематике канала.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, инвестиции в недвижимость в 2025 году могут приносить доход до 40%, но без эффективной стратегии появятся высокие риски. Успех зависит от планирования, правильной локации и понимания потребностей арендаторов.

Также мы писали, что украинцы могут заработать на ломе, продавая черные и цветные металлы. Много ценного сырья содержится в бытовой технике, в частности телевизорах, фенах, кондиционерах, стиральных машинах и мобильных телефонах.

YouTube блогеры деньги интернет доходы
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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