YouTube Premium получил новые функции — звук, скорость и Shorts

Пользователи YouTube Premium получают более широкий охват новых инструментов и улучшений, которые повышают удобство просмотра и прослушивания. Обновления коснулись как основного приложения и веб-версии, так и Smart TV, консолей и Shorts.

Об этом говорится в официальном блоге Google.

Что появилось на большем количестве устройств

YouTube распространил последние Premium-функции — теперь можно получить лучший звук, точнее настраивать скорость воспроизведения и быстро переходить к самым интересным моментам видео.

Расширенное аудио, которое ранее работало в YouTube Music и как эксперимент в основном YouTube, теперь полностью доступно на Android и iOS. Применяется только к официальным/премиум музыкальным клипам и Art Tracks.

Появилась возможность настраивать проигрывание до 4x с шагом 0,05. Если раньше это было только на Android и iOS (через youtube.com/new), то теперь функция полноценно доступна на Android, iOS и в веб-версии.

Можно мгновенно прыгать к самым интересным фрагментам. Кроме Android, iOS и веб-версии, эта возможность теперь полностью работает в YouTube на Smart TV и игровых консолях.

Любимые короткие видео загружаются автоматически на основе истории просмотров — всегда есть что посмотреть без дополнительных действий. Ранее опция была на Android и как эксперимент на iOS, теперь она полностью доступна на iOS.

Пользователи могут смотреть Shorts в маленьком окне, параллельно листая другой контент на устройстве. Ранее функция работала на Android и как эксперимент на iOS, теперь она полностью доступна на iOS.

Напомним, YouTube усилил контроль за соблюдением правила "совместного домохозяйства" в семейных тарифах Premium и начал рассылать пользователям официальные предупреждения. Если участники семейного плана не подтвердят проживание по одному адресу с его администратором, доступ к преимуществам подписки может быть заблокирован уже через 14 дней.

Также мы писали, что YouTube стал для украинских блогеров полноценным источником заработка. Видеоконтент на платформе уже давно перестал быть просто хобби или дополнительным подработком — его рассматривают как профессиональную деятельность.