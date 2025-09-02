Видео
Главная Технологии Семейный план YouTube Premium под угрозой — что изменилось

Семейный план YouTube Premium под угрозой — что изменилось

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 16:32
Premium могут отключить — YouTube требует подтверждения для семейных групп
Логотип приложения YouTube на экране смартфона. Фото: Unsplash

YouTube активнее контролирует требование "совместное домохозяйство" для семейных планов Premium и начал отправлять предупреждения о приостановлении доступа. Пользователи, которые не подтверждают проживание с менеджером семьи, могут потерять привилегии подписки через 14 дней.

Об этом пишет Android Police.

Читайте также:

Как YouTube ужесточает проверки в семейных планах Premium

Семейный план YouTube Premium за 150 гривен в месяц позволяет подключить до пяти участников и включает YouTube Music, но с ограничением: все должны жить по одному адресу. Формально это требование действует как минимум с 2023 года, однако долгое время компания его почти не применяла на практике. На фоне тестирования нового двухпользовательского плана YouTube, кажется, переходит к реальному контролю.

Сервис начал помечать аккаунты, подключенные к семейной подписке, но физически не расположенные в одном домохозяйстве с менеджером группы. В письмах с темой "Your YouTube Premium family membership will be paused" пользователей предупреждают, что доступ к Premium будет приостановлен через 14 дней: они останутся в семейной группе и смогут смотреть видео с рекламой, но без преимуществ Premium. Также в сообщении указывается возможность обратиться в поддержку Google, чтобы "подтвердить соответствие и сохранить доступ".

Письмо от YouTube с предупреждением
Сообщение от YouTube с предупреждением о прекращении Premium. Фото: Android Police

Контекстом к этим изменениям является ежемесячная "электронная проверка": каждые 30 дней YouTube сверяет, проживают ли все участники по тому же адресу, что и менеджер семьи. Ранее неудачная проверка фактически не имела последствий, теперь ситуация другая.

Пока усиление не имеет массовый вид: есть единичные сообщения от пользователей, в том числе на Reddit. По крайней мере один случай подтверждает отмену доступа после 14-дневного предупреждения, тогда как другие участники семейных групп с разными адресами еще не получали таких писем.

Напомним, для украинских блогеров YouTube стал не просто площадкой для самовыражения, но и стабильным источником дохода. Видеоплатформа позволяет превратить хобби в профессию.

Также мы писали, что MrBeast вошел в историю как первый блогер, который собрал более 400 миллионов подписчиков на YouTube. Это рекордное достижение отметил лично руководитель платформы Нил Мохан, вручив автору специальную награду.

YouTube Google видео проверки подписка
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
