Premium могут отключить — YouTube требует подтверждения для семейных групп

Логотип приложения YouTube на экране смартфона. Фото: Unsplash

YouTube активнее контролирует требование "совместное домохозяйство" для семейных планов Premium и начал отправлять предупреждения о приостановлении доступа. Пользователи, которые не подтверждают проживание с менеджером семьи, могут потерять привилегии подписки через 14 дней.

Об этом пишет Android Police.

Как YouTube ужесточает проверки в семейных планах Premium

Семейный план YouTube Premium за 150 гривен в месяц позволяет подключить до пяти участников и включает YouTube Music, но с ограничением: все должны жить по одному адресу. Формально это требование действует как минимум с 2023 года, однако долгое время компания его почти не применяла на практике. На фоне тестирования нового двухпользовательского плана YouTube, кажется, переходит к реальному контролю.

Сервис начал помечать аккаунты, подключенные к семейной подписке, но физически не расположенные в одном домохозяйстве с менеджером группы. В письмах с темой "Your YouTube Premium family membership will be paused" пользователей предупреждают, что доступ к Premium будет приостановлен через 14 дней: они останутся в семейной группе и смогут смотреть видео с рекламой, но без преимуществ Premium. Также в сообщении указывается возможность обратиться в поддержку Google, чтобы "подтвердить соответствие и сохранить доступ".

Сообщение от YouTube с предупреждением о прекращении Premium. Фото: Android Police

Контекстом к этим изменениям является ежемесячная "электронная проверка": каждые 30 дней YouTube сверяет, проживают ли все участники по тому же адресу, что и менеджер семьи. Ранее неудачная проверка фактически не имела последствий, теперь ситуация другая.

Пока усиление не имеет массовый вид: есть единичные сообщения от пользователей, в том числе на Reddit. По крайней мере один случай подтверждает отмену доступа после 14-дневного предупреждения, тогда как другие участники семейных групп с разными адресами еще не получали таких писем.

