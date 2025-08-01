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MrBeast получил уникальную награду за достижения на YouTube

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 10:18
MrBeast установил рекорд на YouTube и получил награду — сколько у него подписчиков
Самый популярный YouTube-блогер Джимми MrBeast Дональдсон. Фото: MrBeast/Instagram

MrBeast вошел в историю как первый автор на YouTube, чья аудитория превысила отметку в 400 миллионов. Достижение отметили специальной наградой от руководителя платформы Нила Мохана.

Об этом MrBeast сообщил в своем посте в Instagram.

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Гендиректор YouTube Нил Мохан вручил Джимми Дональдсону (MrBeast) уникальную "кнопку": трофей на заказ из полированного металла с выразительным синим камнем в центре. В соцсетях блогер опубликовал фото с подписью: "400,000,000 Subscriber Play Button! Thank you YouTube".

MrBeast поблагодарил аудиторию и вспомнил десятилетний путь упорной работы, который привел к рекорду. По его словам, десять лет назад многие сомневались в его "одержимости" созданием контента, однако именно эта страсть и стала основой успеха.

Автор известен масштабными челленджами и благотворительными проектами, а его влияние выходит за пределы YouTube. Среди направлений — шоу Beast Games на Amazon Prime Video и пищевой бренд Feastables. Достижения 400 миллионов подписчиков подчеркивают инновационный подход и способность стабильно привлекать глобальную аудиторию.

Напомним, Google интегрирует генеративную модель Veo 3 в платформу YouTube Shorts. Благодаря ей пользователи смогут создавать короткие видео с музыкой и динамичным визуалом, опираясь лишь на текстовые подсказки.

Также мы писали, что YouTube расширяет использование 30-секундных реклам, которые нельзя пропустить: теперь они будут появляться не только в рамках премиальных сделок, но и в обычных кампаниях. Это может усилить давление на зрителей и стимулировать переход к подписке Premium.

YouTube блогеры видео награда подписка MrBeast
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
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