Google додає Veo 3 в YouTube Shorts — як ШІ змінить майбутнє коротких роликів

Застосунок YouTube на екрані смартфона. Фото: скриншот/YouTube

Google інтегрує генератор відео Veo 3 у YouTube Shorts. Інструмент зможе створювати повноцінні кліпи з відео- та аудіодоріжкою на основі текстових підказок.

Про це пише Engadget.

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В чому перевага додавання Veo 3

Під час виступу на фестивалі Cannes Lions генеральний директор YouTube Ніл Мохан підтвердив, що цього літа сервіс Shorts отримає підтримку Veo 3 — нової версії фірмового генератора відео. Раніше технологія використовувалася лише для створення фонових анімацій у функції Dream Screen, але тепер вона зможе формувати цілі ролики разом зі звуком за текстовими промптами. Мохан назвав штучний інтелект "безмежним" і заявив, що кожен, хто має історію, зможе перетворити мрію на кар'єру.

Розширені можливості ШІ, однак, викликають занепокоєння. Veo 3 потенційно дозволяє легко підроблювати відео з участю знаменитостей і відомих авторів. Щоб запобігти зловживанням, YouTube співпрацює з агентством CAA та самими авторами над інструментом, який надасть публічним особам контроль над використанням їхньої зовнішності на платформі.

Надмірне "нашарування" ШІ-контенту може відлякати частину аудиторії. Користувачі, які шукають реальні туторіали чи стендап-фрагменти, навряд чи захочуть натрапляти на штучно згенеровані відео. Наразі понад чверть учасників Партнерської програми YouTube заробляють на Shorts, тож поява Veo 3 може змінити розподіл трафіку та підштовхнути деяких авторів до альтернативних майданчиків.

Нагадаємо, щодня ми проводимо більше часу в YouTube, ніж на будь-якому іншому стримінговому сервісі, утім його алгоритми можуть виявитися не такими безневинними. Рекомендації здатні втягувати у непрогнозовані або токсичні теми, тож варто навчитися керувати стрічкою самостійно.

Також ми писали, що YouTube тестує нову функцію — рейтинг залученості у чатах під час прямих ефірів. Ідея полягає у використанні ігрових механік, щоб заохотити глядачів активніше взаємодіяти з інструментами типу Super Chat, наліпок і подарунків.