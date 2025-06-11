YouTube тепер показує пости у Shorts — що означає новий формат для авторів

Чоловік дивиться YouTube на планшеті. Фото: Unsplash

Короткі відео на YouTube відтепер поєднуються з текстовими й графічними публікаціями: сервіс додає пости безпосередньо у стрічку Shorts, збільшуючи охоплення для авторів і залучення аудиторії. Нововведення вже запущене й дозволяє взаємодіяти з постами, не перериваючи перегляд ролика.

Про це пише SearchEngine Journal.

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Під час гортання стрічки Shorts користувачі помічатимуть пости — текстові оновлення, опитування, GIF-файли чи зображення, які раніше відображалися лише на вкладці "Спільнота" та в стрічках підписок. Відео при цьому зменшується приблизно до половини екрана, а решту простору займає пост. Вподобати чи прокоментувати публікацію можна одразу, не ставлячи ролик на паузу.

Пости існують на YouTube вже кілька років і дають авторам можливість ділитися контентом без монтажу відео. Тепер вони отримують додатковий майданчик у найпопулярнішій секції платформи, що особливо корисно для каналів, які випускають переважно довгі ролики: щоб "зайти" в Shorts-стрічку, достатньо опублікувати текст чи картинку.

У компанії не уточнюють, за яким алгоритмом відбиратимуться пости й із якою частотою вони з'являтимуться. Автори мають протестувати новий формат самостійно, щоб зрозуміти, як це вплине на показники переглядів. Експеримент із поєднанням контент-форматів наближає YouTube до підходу TikTok та Instagram, де відео й дописи змішуються, подовжуючи час, який користувач проводить у додатку. Для авторів це ще один безплатний канал дистрибуції: проста текстова публікація тепер може опинитися поруч із відшліфованим вертикальним роликом.

Нагадаємо, YouTube продовжує боротьбу з блокувальниками реклами, нещодавно усунувши ще одну лазівку у Firefox. Платформа чітко сигналізує користувачам: ви або дивитеся рекламу, або оформлюєте передплату на YouTube Premium.

Також ми писали, що, хоч YouTube і залишається найпопулярнішою стримінговою платформою, його алгоритми не завжди ведуть у бажаному напрямку. Рекомендації можуть заводити у непередбачувані або токсичні теми. Проте кілька простих налаштувань допоможуть підлаштувати стрічку саме під ваші інтереси й повернути контроль над переглядом.