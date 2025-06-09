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YouTube знову в центрі скандалу через блокувальники реклами

9 червня 2025 10:41
Володимир Мололкін - редактор
YouTube знову веде боротьбу з блокувальниками реклами — хто постраждав цього разу
Логотип YouTube на екрані смартфона. Фото: Unsplash
Володимир Мололкін - редактор

YouTube посилив обмеження щодо блокувальників реклами, закривши чергову лазівку у Firefox. Платформа вчергове нагадує: або дивіться оголошення, або оформлюйте підписку Premium.

Про це пише 9to5Mac.

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Як YouTube вчергове посилив правила щодо використання блокувальників реклами

Минулого року сервіс чітко окреслив свою політику: відтепер перегляд відео без реклами можливий лише за умови платної підписки. Якщо у глядача увімкнено блокувальник, відтворення зупиняється до його вимкнення, що вже тоді ефективно зупинило роботу багатьох популярних розширень.

Попри це, користувачі продовжували шукати обхідні шляхи. Нещодавно YouTube зміцнив захист: повідомлення "Ad blockers are not allowed on YouTube" та "Ad blockers violate YouTube's terms of service" знову масово з'являються на екранах.

Сообщение YouTube про использование блокировщиков рекламы
Повідомлення про заборону блокувальників реклами на YouTube. Фото: 9to5Mac

У соціальних мережах і на Reddit виникла нова хвиля дискусій: одні дорікають сервісу за "монополію", інші закликають Google "припинити боротьбу" й дозволити сторонні розширення.

Водночас YouTube наполягає, що реклама або підписка — це основні джерела доходу творців контенту. У компанії готуються до довготривалої "гонитви" з розробниками блокувальників, яка навряд чи завершиться швидко.

Нагадаємо, інтерфейс YouTube постійно зазнає змін — стрічку заповнюють Shorts, з'являються нові експериментальні дизайни, а кількість реклами дедалі зростає, що часто заважає комфортному перегляду. Водночас існують прості рішення, які допоможуть зробити платформу більш стриманою й орієнтованою саме на ваші інтереси.

Також ми писали, що попри всі зміни YouTube залишається найзручнішою платформою для перегляду відео, але іноді виникає потреба зберегти ролик для офлайн-доступу. Для цього є прості й безплатні способи, які не потребують додаткових програм чи облікового запису.

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