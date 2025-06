YouTube знову веде боротьбу з блокувальниками реклами — хто постраждав цього разу

Логотип YouTube на екрані смартфона. Фото: Unsplash

YouTube посилив обмеження щодо блокувальників реклами, закривши чергову лазівку у Firefox. Платформа вчергове нагадує: або дивіться оголошення, або оформлюйте підписку Premium.

Про це пише 9to5Mac.

Читайте також:

Як YouTube вчергове посилив правила щодо використання блокувальників реклами

Минулого року сервіс чітко окреслив свою політику: відтепер перегляд відео без реклами можливий лише за умови платної підписки. Якщо у глядача увімкнено блокувальник, відтворення зупиняється до його вимкнення, що вже тоді ефективно зупинило роботу багатьох популярних розширень.

Попри це, користувачі продовжували шукати обхідні шляхи. Нещодавно YouTube зміцнив захист: повідомлення "Ad blockers are not allowed on YouTube" та "Ad blockers violate YouTube's terms of service" знову масово з'являються на екранах.

Повідомлення про заборону блокувальників реклами на YouTube. Фото: 9to5Mac

У соціальних мережах і на Reddit виникла нова хвиля дискусій: одні дорікають сервісу за "монополію", інші закликають Google "припинити боротьбу" й дозволити сторонні розширення.

Водночас YouTube наполягає, що реклама або підписка — це основні джерела доходу творців контенту. У компанії готуються до довготривалої "гонитви" з розробниками блокувальників, яка навряд чи завершиться швидко.

Нагадаємо, інтерфейс YouTube постійно зазнає змін — стрічку заповнюють Shorts, з'являються нові експериментальні дизайни, а кількість реклами дедалі зростає, що часто заважає комфортному перегляду. Водночас існують прості рішення, які допоможуть зробити платформу більш стриманою й орієнтованою саме на ваші інтереси.

Також ми писали, що попри всі зміни YouTube залишається найзручнішою платформою для перегляду відео, але іноді виникає потреба зберегти ролик для офлайн-доступу. Для цього є прості й безплатні способи, які не потребують додаткових програм чи облікового запису.