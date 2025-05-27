Як зберегти відео з YouTube без програм — безплатні способи

Логотип YouTube на екрані ноутбука. Фото: Unsplash

YouTube лишається найзручнішою платформою для перегляду роликів, однак інколи потрібне відео хочеться мати під рукою офлайн. Існують прості та безплатні способи збереження контенту, які не вимагають додаткового ПЗ чи створення облікового запису.

Про це пише Blik.ua.

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Як завантажити відео з YouTube

Політика YouTube забороняє завантажувати ролики без згоди правовласника, але виняток становлять відео з ліцензією Creative Commons або ті, що автор сам дозволив зберігати. Закон не обмежує особисте використання файлів, якщо вони не розповсюджуються далі.

Сервіс Y2Mate підтримує відео до 8K, надає вибір якості й дозволяє окремо витягнути аудіодоріжку у форматі MP3. Інтерфейс доступний українською, а кількість завантажень не обмежується.

Доволі давно працює SaveFrom.net: достатньо вставити посилання або дописати ss безпосередньо перед словом youtube в URL-адресі, щоб отримати файл.

На SnapSave відео у HD якості завантажуються швидко, сервіс підтримує субтитри, не показує реклами й коректно працює у мобільних браузерах.

Платформа KeepVid охоплює понад тисячу різних сайтів і дозволяє зберігати контент не лише з YouTube, обираючи формати MP4, WEBM чи MP3.

Користувачам, які віддають перевагу одному кліку, стане у пригоді розширення Video DownloadHelper для Firefox і Chrome: після встановлення воно автоматично розпізнає відео на сторінці. Через політику Chrome окремі розширення можуть не працювати у вкладці YouTube, тож у разі потреби краще скористатися згаданими онлайн-сервісами.

На Android ті самі сайти відкриваються у мобільному браузері без якихось обмежень. На iOS пряме завантаження складніше через політику Apple, однак проблему вирішує безплатний додаток Documents by Readdle: у вбудованому браузері достатньо відкрити будь-який із перерахованих сервісів.

Перш ніж натискати кнопку "Завантажити", слід уникати ресурсів, що примушують встановлювати невідомі програми або вимагати авторизацію. Варто ігнорувати яскраві банери Download Now та користуватися блокувальником реклами або приватним режимом перегляду.

Нагадаємо, YouTube представив новий рекламний формат під назвою Peak Points. Завдяки інтеграції зі штучним інтелектом Gemini від Google система виявляє моменти з найвищою залученістю глядачів у відео й розміщує рекламні вставки одразу після них.

Також ми писали, що деякі користувачі YouTube, які переглядають відео в браузері з активним блокувальником реклами, могли зіткнутися з банером, який призупиняє відтворення. У повідомленні йдеться про порушення умов користування сервісом і пропонується або вимкнути блокувальник, або оформити підписку на YouTube Premium.