Как сохранить видео с YouTube без программ — бесплатные способы

Логотип YouTube на экране ноутбука. Фото: Unsplash

YouTube остается самой удобной платформой для просмотра роликов, однако иногда нужное видео хочется иметь под рукой офлайн. Существуют простые и бесплатные способы сохранения контента, которые не требуют дополнительного ПО или создания учетной записи.

Об этом пишет Blik.ua.

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Как загрузить видео с YouTube

Политика YouTube запрещает загружать ролики без согласия правообладателя, но исключение составляют видео с лицензией Creative Commons или те, что автор сам разрешил сохранять. Закон не ограничивает личное использование файлов, если они не распространяются дальше.

Сервис Y2Mate поддерживает видео до 8K, предоставляет выбор качества и позволяет отдельно извлечь аудиодорожку в формате MP3. Интерфейс доступен на украинском, а количество загрузок не ограничивается.

Довольно давно работает SaveFrom.net: достаточно вставить ссылку или дописать ss непосредственно перед словом youtube в URL-адресе, чтобы получить файл.

На SnapSave видео в HD качестве загружаются быстро, сервис поддерживает субтитры, не показывает рекламу и корректно работает в мобильных браузерах.

Платформа KeepVid охватывает более тысячи различных сайтов и позволяет сохранять контент не только с YouTube, выбирая форматы MP4, WEBM или MP3.

Пользователям, которые предпочитают один клик, пригодится расширение Video DownloadHelper для Firefox и Chrome: после установки оно автоматически распознает видео на странице. Из-за политики Chrome отдельные расширения могут не работать во вкладке YouTube, поэтому в случае необходимости лучше воспользоваться упомянутыми онлайн-сервисами.

На Android те же сайты открываются в мобильном браузере без каких-либо ограничений. На iOS прямая загрузка сложнее из-за политики Apple, однако проблему решает бесплатное приложение Documents by Readdle: во встроенном браузере достаточно открыть любой из перечисленных сервисов.

Прежде чем нажимать кнопку "Скачать", следует избегать ресурсов, заставляющих устанавливать неизвестные программы или требующих авторизации. Стоит игнорировать яркие баннеры Download Now и пользоваться блокировщиком рекламы или частным режимом просмотра.

Напомним, YouTube представил новый рекламный формат под названием Peak Points. Благодаря интеграции с искусственным интеллектом Gemini от Google система выявляет моменты с самой высокой вовлеченностью зрителей в видео и размещает рекламные вставки сразу после них.

Также мы писали, что некоторые пользователи YouTube, которые просматривают видео в браузере с активным блокировщиком рекламы, могли столкнуться с баннером, который приостанавливает воспроизведение. В сообщении говорится о нарушении условий пользования сервисом и предлагается либо отключить блокировщик, либо оформить подписку на YouTube Premium.