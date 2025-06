YouTube снова ведет борьбу с блокировщиками рекламы — кто пострадал на этот раз

Логотип YouTube на экране смартфона. Фото: Unsplash

YouTube ужесточил ограничения по блокировщикам рекламы, закрыв очередную лазейку в Firefox. Платформа в очередной раз напоминает: или смотрите объявления, или оформляйте подписку Premium.

Об этом пишет 9to5Mac.

В прошлом году сервис четко очертил свою политику: отныне просмотр видео без рекламы возможен только при условии платной подписки. Если у зрителя включен блокировщик, воспроизведение останавливается до его отключения, что уже тогда эффективно остановило работу многих популярных расширений.

Несмотря на это, пользователи продолжали искать обходные пути. Недавно YouTube укрепил защиту: сообщения "Ad blockers are not allowed on YouTube" и "Ad blockers violate YouTube's terms of service" снова массово появляются на экранах.

Сообщение о запрете блокировщиков рекламы на YouTube. Фото: 9to5Mac

В социальных сетях и на Reddit возникла новая волна дискуссий: одни упрекают сервис за "монополию", другие призывают Google "прекратить борьбу" и разрешить сторонние расширения.

В то же время YouTube настаивает, что реклама или подписка — это основные источники дохода создателей контента. В компании готовятся к длительной "гонке" с разработчиками блокировщиков, которая вряд ли завершится быстро.

Напомним, интерфейс YouTube постоянно претерпевает изменения — ленту заполняют Shorts, появляются новые экспериментальные дизайны, а количество рекламы постоянно растет, что часто мешает комфортному просмотру. В то же время существуют простые решения, которые помогут сделать платформу более сдержанной и ориентированной именно на ваши интересы.

Также мы писали, что несмотря на все изменения YouTube остается самой удобной платформой для просмотра видео, но иногда возникает потребность сохранить ролик для офлайн-доступа. Для этого есть простые и бесплатные способы, которые не требуют дополнительных программ или учетной записи.