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YouTube почне показувати рекламу навіть платним підписникам

6 червня 2025 14:27
Володимир Мололкін - редактор
Навіть із підпискою — YouTube почне показувати рекламу в Premium Lite
Логотип YouTube на екрані смартфона. Фото: Unsplash
Володимир Мололкін - редактор

Через місяць після запуску найдоступнішого тарифу YouTube Premium Lite компанія попередила: із 30 червня 2025 року реклама з'явиться й у коротких роликах Shorts. Попри абонплату 7,99 долара на місяць, сервіс від початку не пропонував повного звільнення від оголошень, однак тепер користувачам доведеться миритися з додатковими вставками.

Про це пише Neowin.

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Ще в березні YouTube почав активніше боротися з блокувальниками реклами, через що власники Chrome, Opera та Firefox фіксували збої. Того ж місяця Google представила тариф Premium Lite, за принципом схожий на Netflix Basic with Ads: оголошень менше, ніж у безплатній версії, але вони залишаються. При цьому тариф позбавляє низки зручностей на кшталт відтворення у фоновому режимі, завантаження відео офлайн і доступу до YouTube Music.

Тепер компанія розсилає підписникам листи з попередженням.

"Із 30 червня 2025 року оголошення можуть з'являтися у Shorts, а також під час пошуку чи перегляду музичного контенту. Більшість відео залишаться без реклами", — йдеться у повідомленні.

На форумі TWiT.community повідомлення оприлюднив користувач big_D, а німецьке видання Deskmodder підтвердило інформацію, що свідчить про глобальний характер змін.

Таким чином, Premium Lite стає ще менш "преміальним", хоча й зберігає перевагу над безплатним YouTube за кількістю рекламних інтеграцій.

Нагадаємо, ми щодня витрачаємо більше часу на YouTube, ніж на будь-який інший стримінговий сервіс, однак сліпо покладатися на його рекомендації — ризиковано. Алгоритм може швидко завести в небажані або навіть токсичні теми. Проте кілька простих налаштувань допоможуть взяти контроль у свої руки й налаштувати стрічку саме під ваші інтереси.

Також ми писали, що інтерфейс YouTube постійно оновлюється — потік Shorts, тестові експерименти та нав'язлива реклама все частіше ускладнюють перегляд. Утім, існують дієві способи змінити вигляд платформи, зробивши її зручнішою та більш персоналізованою.

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