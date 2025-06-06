Даже с подпиской — YouTube начнет показывать рекламу в Premium Lite

Логотип YouTube на экране смартфона. Фото: Unsplash

Через месяц после запуска самого доступного тарифа YouTube Premium Lite компания предупредила: с 30 июня 2025 года реклама появится и в коротких роликах Shorts. Несмотря на абонплату 7,99 доллара в месяц, сервис изначально не предлагал полного освобождения от объявлений, однако теперь пользователям придется мириться с дополнительными вставками.

Об этом пишет Neowin.

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Что изменится для подписчиков Premium Lite

Еще в марте YouTube начал активнее бороться с блокировщиками рекламы, из-за чего владельцы Chrome, Opera и Firefox фиксировали сбои. В том же месяце Google представила тариф Premium Lite, по принципу похожий на Netflix Basic with Ads: объявлений меньше, чем в бесплатной версии, но они остаются. При этом тариф лишает ряда удобств вроде воспроизведения в фоновом режиме, загрузки видео офлайн и доступа к YouTube Music.

Теперь компания рассылает подписчикам письма с предупреждением.

"С 30 июня 2025 года объявления могут появляться в Shorts, а также при поиске или просмотре музыкального контента. Большинство видео останутся без рекламы", — говорится в сообщении.

На форуме TWiT.community сообщение обнародовал пользователь big_D, а немецкое издание Deskmodder подтвердило информацию, что свидетельствует о глобальном характере изменений.

Таким образом, Premium Lite становится еще менее "премиальным", хотя и сохраняет преимущество над бесплатным YouTube по количеству рекламных интеграций.

Напомним, мы ежедневно тратим больше времени на YouTube, чем на любой другой стриминговый сервис, однако слепо полагаться на его рекомендации — рискованно. Алгоритм может быстро завести в нежелательные или даже токсичные темы. Однако несколько простых настроек помогут взять контроль в свои руки и настроить ленту именно под ваши интересы.

Также мы писали, что интерфейс YouTube постоянно обновляется — поток Shorts, тестовые эксперименты и навязчивая реклама все чаще затрудняют просмотр. Впрочем, существуют действенные способы изменить вид платформы, сделав ее более удобной и персонализированной.