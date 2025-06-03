Як повернути звичний досвід роботи з YouTube — 6 простих способів

Логотип YouTube на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Інтерфейс YouTube постійно змінюється — лавина Shorts, експериментальні макети й агресивна реклама дедалі частіше заважають насолоджуватися переглядом відео. Є прості способи приборкати платформу й повернути їй спокійніший, більш персоналізований вигляд.

Про це пише Android Authority.

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Прибити Shorts раз і назавжди

Потік коротких роликів, що заповнює головну, легко зупинити розширенням Remove YouTube Shorts у Chrome — воно прибирає категорію Shorts із домашньої сторінки та результатів пошуку. У Firefox ті самі функції виконує Control Panel for YouTube, а в мобільному браузері Kiwi допомагає та ж Chrome-версія розширення. Для Android існує програма Block Scroll, але вона вимагає більше дозволів, тож використовуйте її обережно.

Збільшити кількість відео в рядку

YouTube уперто показує лише три мініатюри в рядку, навіть на великих екранах. Користувачі Firefox або Brave можуть відкрити налаштування uBlock Origin і додати фільтр www.youtube.com##ytd-rich-item-renderer:style(--ytd-rich-grid-items-per-row: 5), щоб бачити п'ять роликів у ряд. У Chrome допоможе розширення YouTube Row Fixer, тоді як Control Panel у Firefox дозволяє ще й приховати спонсорований контент або змінити розмір прев'ю.

Повернути класичний вигляд

Розширення YouTube Redux відновлює спрощену версію сайту з компактним плеєром і впорядкованою сіткою. Окрім відсутності зайвих елементів, плагін дає змогу налаштувати інтерфейс під власний смак і позбутися автоматичних трейлерів каналів та відволікаючих бокових панелей.

Вимкнути "картинку-в-картинці"

Якщо плаваючий плеєр у мобільному YouTube дратує, у застосунку перейдіть до "Профіль" — "Налаштування" — "Відтворення" й вимкніть режим PiP. На iPhone додатково деактивуйте системний PiP у налаштуваннях iOS. На десктопі мініплеєр можна прибрати за допомогою розширень YT Mini Player Destroyer або Enhancer for YouTube.

Очистити інтерфейс від подкастів, міксів і стримів

uBlock Origin дозволяє точково "вимітати" зайвий контент. Наприклад, фільтр youtube.com##ytd-rich-item-renderer #view-more.ytd-rich-grid-media.style-scope:has-text(/^View full podcast/) приховає подкасти з головної. Аналогічні правила прибирають музичні плейлисти, мікси чи прямі ефіри, тож ви формуєте стрічку лише з того, що справді цікавить.

Налаштувати нагадування "Зроби паузу"

Щоб не провалюватися у нескінченний перегляд, у мобільному YouTube активуйте "Профіль" — "Налаштування" — "Загальні" — "Нагадувати зробити перерву" й задайте інтервал. Там само можна ввімкнути "Нагадування про сон", указавши час початку й завершення, щоб програма зупиняла відтворення та пропонувала відкласти телефон.

Нагадаємо, YouTube запустив тестування нової функції, яка має на меті підвищити активність глядачів під час прямих ефірів — рейтингу залученості, що з'являється прямо в чаті стриму. Платформа використовує елементи гейміфікації, щоб заохочувати користувачів активніше користуватися Super Chat, надсилати наліпки та подарунки.

Також ми писали, що, хоча YouTube залишається найзручнішим сервісом для перегляду відео, іноді виникає бажання зберегти ролик для перегляду без доступу до інтернету. Для цього існують доступні й безплатні методи, які не потребують встановлення сторонніх програм чи створення акаунта.