YouTube запускає рейтинг глядачів у чаті стримів — як це працює

Застосунок YouTube на екрані смартфона. Фото: Unsplash

YouTube почав експеримент із новою функцією, покликаною стимулювати взаємодію глядачів під час стримів — рейтингом залученості, який відображається безпосередньо в чаті прямих трансляцій. Платформа застосовує ігрові механіки, щоб підвищити інтерес до функцій Super Chat, наліпок і подарунків.

Про це пише SocialMediaToday.

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Як працюватиме нова функція на YouTube

На прикладі каналу EXPOSUREEE видно, що нова система оцінює активність глядачів у реальному часі за принципом "досвіду" (XP), який нараховується за коментарі, використання Super Chat, Super Stickers або надсилання подарунків. Найактивніші глядачі потрапляють у ТОП-50 рейтингу, доступного після натискання на значок корони у верхній частині чату.

Рейтинг глядачів на прямих трансляціях на YouTube. Фото: скриншот/YouTube

YouTube пояснює, що перші три місця в рейтингу отримають спеціальні бейджі, які відображатимуться поруч із їхнім іменем під час трансляції. Це підвищує шанси бути поміченим автором стриму, особливо в ігровій спільноті, де подібні елементи змагання є знайомими й ефективними.

Оновлення вигідне як для YouTube, оскільки стимулює використання платних функцій, так і для авторів контенту, які отримують частину прибутку з цих транзакцій. Хоча, на перший погляд, ідея може здатися поверховою, вона вже демонструє потенціал для збільшення залученості.

Наразі функція тестується в обмеженому колі користувачів. Учасники експерименту також можуть вимкнути свою участь у рейтингу за бажанням.

Нагадаємо, вже незабаром користувачі мобільного застосунку YouTube зможуть миттєво знаходити інформацію про об'єкти в роликах Shorts, не покидаючи екран перегляду. У межах тестування нова функція інтегрує Google Lens безпосередньо в інтерфейс коротких відео, що дозволить оперативно дізнаватися деталі про зображені предмети чи локації.

Також ми писали, що YouTube залишається найзручнішою платформою для перегляду відео, однак іноді виникає потреба зберегти ролик для перегляду без доступу до інтернету. Існують легкі та безплатні способи завантаження контенту, які не потребують встановлення додаткових програм чи реєстрації облікового запису.