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YouTube б'є рекорди за переглядами на телевізорах — деталі

28 травня 2025 14:34
Володимир Мололкін - редактор
YouTube третій місяць поспіль утримує лідерство на телевізорах — яка частка глядачів
Застосунок YouTube на телевізорі. Фото: скриншот/YouTube
Володимир Мололкін - редактор

YouTube у квітні 2025 року утримав найбільшу частку часу, який глядачі витратили на перегляд телевізора. Це третій місяць безперервного лідерства сервісу і водночас його найвищий показник від початку вимірювань.

Про це йдеться у звіті Nielsen.

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Яку частку утримав YouTube

YouTube очолив звіт Nielsen Media Distributor Gauge, зібравши 12,4% часу. Усі компанії у звіті вперше з листопада 2023 року зберегли ті самі позиції, що й у березні.

Доля YouTube на телевизоре
Частки компаній за переглядом на телевізорах. Фото: Nielsen

Disney залишився другим із часткою 10,7%, піднявшись на 0,2 пункту завдяки трансляціям драфту НФЛ, фіналу жіночого баскетбольного чемпіонату NCAA та старту плей-оф НБА, а також успіху серіалу "Анатомія Грей", який за місяць набрав 3,9 млрд хвилин перегляду на різних платформах.

Paramount посів третє місце, охопивши 8,9% загального телеперегляду та показавши найбільший приріст серед медіакомпаній — плюс 0,4 пункту, в основному завдяки зростанню аудиторії телеканалів CBS. Четвірку лідерів замикає NBCUniversal з 8,2% (у березні було 8,0%).

Період вимірювання за методологією Nielsen охоплював 31 березня-28 квітня 2025 року і відповідав телевізійному календарю, де тиждень триває з понеділка до неділі.

Нагадаємо, YouTube залишається однією з найзручніших платформ для перегляду відео, але бувають ситуації, коли потрібен доступ до ролика без підключення до інтернету. На щастя, існують прості й безплатні способи збереження контенту, які не потребують встановлення додаткових програм або створення облікового запису.

Також ми писали, що для багатьох авторів YouTube давно перестав бути лише хобі й перетворився на джерело стабільного доходу. Проте, щоб почати заробляти, недостатньо просто викладати відео — необхідно офіційно активувати монетизацію та дотримуватися правил платформи.

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