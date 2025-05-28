YouTube третий месяц подряд удерживает лидерство на телевизорах — какая доля зрителей

Приложение YouTube на телевизоре. Фото: скриншот/YouTube

YouTube в апреле 2025 года удержал наибольшую долю времени, которое зрители потратили на просмотр телевизора. Это третий месяц непрерывного лидерства сервиса и одновременно его самый высокий показатель с начала измерений.

Об этом говорится в отчете Nielsen.

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Какую долю удержал YouTube

YouTube возглавил отчет Nielsen Media Distributor Gauge, собрав 12,4% времени. Все компании в отчете впервые с ноября 2023 года сохранили те же позиции, что и в марте.

Доли компаний по просмотру на телевизорах. Фото: Nielsen

Disney остался вторым с долей 10,7%, поднявшись на 0,2 пункта благодаря трансляциям драфта НФЛ, финала женского баскетбольного чемпионата NCAA и старта плей-офф НБА, а также успеху сериала "Анатомия Грей", который за месяц набрал 3,9 млрд минут просмотра на разных платформах.

Paramount занял третье место, охватив 8,9% общего телесмотрения и показав наибольший прирост среди медиакомпаний — плюс 0,4 пункта, в основном благодаря росту аудитории телеканалов CBS. Четверку лидеров замыкает NBCUniversal с 8,2% (в марте было 8,0%).

Период измерения по методологии Nielsen охватывал 31 марта-28 апреля 2025 года и соответствовал телевизионному календарю, где неделя длится с понедельника по воскресенье.

Напомним, YouTube остается одной из самых удобных платформ для просмотра видео, но бывают ситуации, когда нужен доступ к ролику без подключения к интернету. К счастью, существуют простые и бесплатные способы сохранения контента, которые не требуют установки дополнительных программ или создания учетной записи.

Также мы писали, что для многих авторов YouTube давно перестал быть лишь хобби и превратился в источник стабильного дохода. Однако, чтобы начать зарабатывать, недостаточно просто выкладывать видео — необходимо официально активировать монетизацию и соблюдать правила платформы.