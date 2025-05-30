YouTube додасть Google Lens у Shorts — як працюватиме

Логотип YouTube на екрані смартфона. Фото: Unsplash

У найближчі тижні користувачі мобільної версії YouTube зможуть шукати інформацію про побачене у роликах Shorts, не виходячи з програвача. Нова бета-функція інтегрує можливості Google Lens прямо у сервіс коротких відео та дає змогу миттєво дізнаватися подробиці про предмети або місця на екрані.

Про це йдеться на сайті підтримки YouTube Help.

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Коли розгорнуть нову функцію

Після встановлення оновлення достатньо відкрити Shorts у застосунку, натиснути на екран, щоб призупинити відео, і вибрати пункт "Lens" у верхньому меню. Далі користувач може провести пальцем, виділити або торкнутися будь-якого елемента в кадрі, аби Lens знайшов візуальні збіги та показав результати пошуку поверх відео. Звідти легко повернутися до перегляду.

Під час бета-тестування реклама у вікні результатів пошуку не відображається. Крім того, Lens поки що не працює в Shorts з афілійованими торговими посиланнями або оплаченими промоматеріалами. За словами команди YouTube, розгортання вже розпочалося і протягом цього тижня стане доступним усім глядачам. Щоб стежити за оновленнями, радять підписатися на офіційний пост оголошення.

Нагадаємо, YouTube залишається найпопулярнішою платформою для перегляду відео, проте бувають ситуації, коли зручніше мати ролик у локальному доступі. Для цього існують легальні та безплатні методи завантаження, які не потребують додаткових програм чи реєстрації.

Також ми писали, що для більшості авторів YouTube вже давно перестав бути просто хобі — він став стабільним джерелом прибутку. Однак, щоб отримувати дохід, потрібно не лише публікувати контент, а й активувати монетизацію та дотримуватись політик платформи.