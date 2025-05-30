YouTube добавит Google Lens в Shorts — как будет работать

Логотип YouTube на экране смартфона. Фото: Unsplash

В ближайшие недели пользователи мобильной версии YouTube смогут искать информацию об увиденном в роликах Shorts, не выходя из проигрывателя. Новая бета-функция интегрирует возможности Google Lens прямо в сервис коротких видео и позволяет мгновенно узнавать подробности о предметах или местах на экране.

Об этом говорится на сайте поддержки YouTube Help.

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Когда развернут новую функцию

После установки обновления достаточно открыть Shorts в приложении, нажать на экран, чтобы приостановить видео, и выбрать пункт "Lens" в верхнем меню. Далее пользователь может провести пальцем, выделить или коснуться любого элемента в кадре, чтобы Lens нашел визуальные совпадения и показал результаты поиска поверх видео. Оттуда легко вернуться к просмотру.

Во время бета-тестирования реклама в окне результатов поиска не отображается. Кроме того, Lens пока не работает в Shorts с аффилированными торговыми ссылками или оплаченными промо-материалами. По словам команды YouTube, развертывание уже началось и в течение этой недели станет доступным всем зрителям. Чтобы следить за обновлениями, советуют подписаться на официальный пост объявления.

Напомним, YouTube остается самой популярной платформой для просмотра видео, однако бывают ситуации, когда удобнее иметь ролик в локальном доступе. Для этого существуют легальные и бесплатные методы загрузки, которые не требуют дополнительных программ или регистрации.

Также мы писали, что для большинства авторов YouTube уже давно перестал быть просто хобби — он стал стабильным источником дохода. Однако, чтобы получать доход, нужно не только публиковать контент, но и активировать монетизацию и придерживаться политик платформы.