YouTube запускает рейтинг зрителей в чате стримов — как это работает

Приложение YouTube на экране смартфона. Фото: Unsplash

YouTube начал эксперимент с новой функцией, призванной стимулировать взаимодействие зрителей во время стримов — рейтингом вовлеченности, который отображается непосредственно в чате прямых трансляций. Платформа применяет игровые механики, чтобы повысить интерес к функциям Super Chat, наклейкам и подаркам.

Об этом пишет SocialMediaToday.

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На примере канала EXPOSUREEE видно, что новая система оценивает активность зрителей в реальном времени по принципу "опыта" (XP), который начисляется за комментарии, использование Super Chat, Super Stickers или отправку подарков. Самые активные зрители попадают в ТОП-50 рейтинга, доступного по нажатию на значок короны в верхней части чата.

Рейтинг зрителей на прямых трансляциях на YouTube. Фото: скриншот/YouTube

YouTube объясняет, что первые три места в рейтинге получат специальные бейджи, которые будут отображаться рядом с их именем во время трансляции. Это повышает шансы быть замеченным автором стрима, особенно в игровом сообществе, где подобные элементы соревнования знакомы и эффективны.

Обновление выгодно как для YouTube, поскольку стимулирует использование платных функций, так и для авторов контента, которые получают часть прибыли с этих транзакций. Хотя, на первый взгляд, идея может показаться поверхностной, она уже демонстрирует потенциал для увеличения вовлеченности.

Сейчас функция тестируется в ограниченном кругу пользователей. Участники эксперимента также могут отключить свое участие в рейтинге по желанию.

Напомним, уже вскоре пользователи мобильного приложения YouTube смогут мгновенно находить информацию об объектах в роликах Shorts, не покидая экран просмотра. В рамках тестирования новая функция интегрирует Google Lens непосредственно в интерфейс коротких видео, что позволит оперативно узнавать детали об изображенных предметах или локациях.

Также мы писали, что YouTube остается самой удобной платформой для просмотра видео, однако иногда возникает потребность сохранить ролик для просмотра без доступа к интернету. Существуют легкие и бесплатные способы загрузки контента, которые не требуют установки дополнительных программ или регистрации учетной записи.