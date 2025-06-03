Как вернуть привычный опыт работы с YouTube — 6 простых способов

Логотип YouTube на экране смартфона. Фото: Unsplash

Интерфейс YouTube постоянно меняется — лавина Shorts, экспериментальные макеты и агрессивная реклама все чаще мешают наслаждаться просмотром видео. Есть простые способы укротить платформу и вернуть ей более спокойный, более персонализированный вид.

Об этом пишет Android Authority.

Реклама

Читайте также:

Прибить Shorts раз и навсегда

Поток коротких роликов, заполняющий главную, легко остановить расширением Remove YouTube Shorts в Chrome — оно убирает категорию Shorts с домашней страницы и результатов поиска. В Firefox те же функции выполняет Control Panel for YouTube, а в мобильном браузере Kiwi помогает та же Chrome-версия расширения. Для Android существует программа Block Scroll, но она требует больше разрешений, так что используйте ее осторожно.

Увеличить количество видео в строке

YouTube упорно показывает только три миниатюры в строке, даже на больших экранах. Пользователи Firefox или Brave могут открыть настройки uBlock Origin и добавить фильтр www.youtube.com##ytd-rich-item-renderer:style(--ytd-rich-grid-items-per-row: 5), чтобы видеть пять роликов в ряд. В Chrome поможет расширение YouTube Row Fixer, тогда как Control Panel в Firefox позволяет еще и скрыть спонсируемый контент или изменить размер превью.

Вернуть классический вид

Расширение YouTube Redux восстанавливает упрощенную версию сайта с компактным плеером и упорядоченной сеткой. Помимо отсутствия лишних элементов, плагин позволяет настроить интерфейс под собственный вкус и избавиться от автоматических трейлеров каналов и отвлекающих боковых панелей.

Отключить "картинку-в-картинке"

Если плавающий плеер в мобильном YouTube раздражает, в приложении перейдите в "Профиль" — "Настройки" — "Воспроизведение" и отключите режим PiP. На iPhone дополнительно деактивируйте системный PiP в настройках iOS. На десктопе мини-плеер можно убрать с помощью расширений YT Mini Player Destroyer или Enhancer for YouTube.

Очистить интерфейс от подкастов, миксов и стримов

uBlock Origin позволяет точечно "выметать" лишний контент. Например, фильтр youtube.com##ytd-rich-item-renderer #view-more.ytd-rich-grid-media.style-scope:has-text(/^View full podcast/) скроет подкасты с главной. Аналогичные правила убирают музыкальные плейлисты, миксы или прямые эфиры, поэтому вы формируете ленту только из того, что действительно интересует.

Настроить напоминание "Сделай паузу"

Чтобы не проваливаться в бесконечный просмотр, в мобильном YouTube активируйте "Профиль" — "Настройки" — "Общие" — "Напоминать сделать перерыв" и задайте интервал. Там же можно включить "Напоминание о сне", указав время начала и завершения, чтобы программа останавливала воспроизведение и предлагала отложить телефон.

Напомним, YouTube запустил тестирование новой функции, которая имеет целью повысить активность зрителей во время прямых эфиров — рейтинга вовлеченности, который появляется прямо в чате стрима. Платформа использует элементы геймификации, чтобы поощрять пользователей активнее пользоваться Super Chat, присылать наклейки и подарки.

Также мы писали, что, хотя YouTube остается самым удобным сервисом для просмотра видео, иногда возникает желание сохранить ролик для просмотра без доступа к интернету. Для этого существуют доступные и бесплатные методы, которые не требуют установки сторонних программ или создания аккаунта.