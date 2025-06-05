Як налаштувати алгоритми YouTube під себе — поради для чистої стрічки

Рекомендації YouTube на екрані ноутбука. Фото: Unsplash

Щодня ми проводимо більше часу в YouTube, ніж на будь-якому іншому стримінгу, але довіряти його рекомендаціям ризиковано: алгоритм легко заводить у дивні чи токсичні теми. Кількома простими прийомами можна взяти кермо у власні руки та перетворити стрічку на те, що ви справді хочете дивитися.

Про це пише Lifehacker.

Реклама

Читайте також:

Як працюють базові інструменти

Сподобалося відео — поставте "палець угору", не сподобалося — натисніть "палець униз": так ви подаєте алгоритму чіткий сигнал, хоча кнопки більше впливають на ваші рекомендації, ніж на автора ролика. Підписка на канал — це своєрідний "суперлайк", але вона не гарантує появу всіх нових відео у вашій стрічці, особливо якщо підписок багато. Найдієвіший спосіб нічого не пропустити — увімкнути дзвіночок: пуш-сповіщення добираються до вас миттєво й водночас дають каналу важливу статистику.

Варто пам'ятати, що якщо ви підписалися, але більше не дивитеся контент, YouTube усе одно перестане його пропонувати — платформа орієнтується не на слова, а на реальні перегляди.

Очищення історії та блокування зайвого

За перегляди алгоритм тримає вас міцно, а інколи й занадто. Достатньо випадково включити котячий ролик — і стрічка перетворюється на нескінченний потік пухнастиків. Вихід простий: зайдіть у "Історію" й оберіть "Видалити з історії переглядів" для небажаного відео, тоді сервіс більше не враховуватиме його в рекомендаціях.

Якщо пропозиції дратують ще до перегляду, натисніть на мініменю ескізу й оберіть "Не цікаво" або "Не рекомендувати канал" — найнадійніший спосіб позбутися нав'язливих авторів. Важливо також вимкнути автовідтворення ескізів: навіть кілька секунд попереднього перегляду іноді зараховуються до історії й плутають систему.

Плейлисти та окремі акаунти для різних інтересів

YouTube досі не запропонував повноцінних профілів за настроєм чи жанром, тож доводиться імпровізувати. Перший підхід — тематичні плейлисти. Додаєте туди всі ролики про, скажімо, кольорокорекцію, та відкриваєте список, коли потрібна порція саме таких уроків. Сторонні рекомендації все ще прослизатимуть, але алгоритм уже підштовхуватиме вас у правильний бік.

Другий спосіб — перемикання облікових записів Google. Можна завести "чистий" акаунт для гумористичних підбірок і не псувати основну стрічку. Мінус: передплата YouTube Premium не поширюється на всі профілі, тож доведеться миритися з рекламою або дублювати підписку.

Нагадаємо, інтерфейс YouTube постійно зазнає змін — кількість Shorts зростає, з'являються експериментальні макети, а реклама стає дедалі настирливішою, що часто заважає повноцінно насолоджуватися переглядом. Утім, існують прості рішення, які дозволяють зробити платформу спокійнішою й налаштувати її під власні вподобання.

Також ми писали, що, попри зручність перегляду онлайн, іноді виникає бажання зберегти відео з YouTube на пристрої для перегляду без підключення до інтернету. Для цього існують легкі й безплатні способи, які не потребують стороннього програмного забезпечення або створення облікового запису.