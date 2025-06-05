Как настроить алгоритмы YouTube под себя — советы для чистой ленты

Рекомендации YouTube на экране ноутбука. Фото: Unsplash

Ежедневно мы проводим больше времени в YouTube, чем на любом другом стриминге, но доверять его рекомендациям рискованно: алгоритм легко заводит в странные или токсичные темы. Несколькими простыми приемами можно взять бразды правления в свои руки и превратить ленту в то, что вы действительно хотите смотреть.

Об этом пишет Lifehacker.

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Понравилось видео — поставьте "палец вверх", не понравилось — нажмите "палец вниз": так вы подаете алгоритму четкий сигнал, хотя кнопки больше влияют на ваши рекомендации, чем на автора ролика. Подписка на канал — это своеобразный "суперлайк", но она не гарантирует появление всех новых видео в вашей ленте, особенно если подписок много. Самый действенный способ ничего не пропустить — включить звоночек: пуш-уведомления добираются до вас мгновенно и одновременно дают каналу важную статистику.

Стоит помнить, что если вы подписались, но больше не смотрите контент, YouTube все равно перестанет его предлагать — платформа ориентируется не на слова, а на реальные просмотры.

Очистка истории и блокировка лишнего

За просмотры алгоритм держит вас крепко, а иногда и слишком. Достаточно случайно включить кошачий ролик — и лента превращается в бесконечный поток пушистиков. Выход прост: зайдите в "Историю" и выберите "Удалить из истории просмотров" для нежелательного видео, тогда сервис больше не будет учитывать его в рекомендациях.

Если предложения раздражают еще до просмотра, нажмите на мини-меню эскиза и выберите "Не интересно" или "Не рекомендовать канал" — самый надежный способ избавиться от навязчивых авторов. Важно также отключить автовоспроизведение эскизов: даже несколько секунд предварительного просмотра иногда засчитываются в историю и путают систему.

Плейлисты и отдельные аккаунты для разных интересов

YouTube до сих пор не предложил полноценных профилей по настроению или жанру, поэтому приходится импровизировать. Первый подход — тематические плейлисты. Добавляете туда все ролики о, скажем, цветокоррекции, и открываете список, когда нужна порция именно таких уроков. Посторонние рекомендации все еще будут проскальзывать, но алгоритм уже будет подталкивать вас в правильную сторону.

Второй способ — переключение учетных записей Google. Можно завести "чистый" аккаунт для юмористических подборок и не портить основную ленту. Минус: подписка YouTube Premium не распространяется на все профили, так что придется мириться с рекламой или дублировать подписку.

Напомним, интерфейс YouTube постоянно претерпевает изменения — количество Shorts растет, появляются экспериментальные макеты, а реклама становится все более назойливой, что часто мешает полноценно наслаждаться просмотром. Впрочем, существуют простые решения, которые позволяют сделать платформу более спокойной и настроить ее под собственные предпочтения.

Также мы писали, что, несмотря на удобство просмотра онлайн, иногда возникает желание сохранить видео с YouTube на устройстве для просмотра без подключения к интернету. Для этого существуют легкие и бесплатные способы, которые не требуют стороннего программного обеспечения или создания учетной записи.