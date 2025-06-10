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Оновлення YouTube — відео з порушеннями тепер не видалятимуть

10 червня 2025 14:52
Володимир Мололкін - редактор
YouTube послаблює модерацію контенту — що зміниться для відео з порушеннями
Застосунок YouTube на екрані смартфона. Фото: Pexels
Володимир Мололкін - редактор

YouTube оновив внутрішні інструкції для модераторів, дозволивши залишати відео онлайн, якщо суспільний інтерес переважає потенційну шкоду. Поріг порушень водночас підвищили: тепер відео можуть залишатися на платформі, навіть якщо до половини їхнього вмісту суперечить правилам.

Про це пише The Verge.

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У грудні сервіс скоригував керівництво для співробітників, навівши приклади роликів із медичною дезінформацією чи мови ненависті, які можуть залишатися доступними, якщо містять суспільно важливі обговорення виборів, раси, гендеру, абортів чи цензури. У тренінгових матеріалах зазначено, що це розширює винятки EDSA — освітній, документальний, науковий і художній контент — запроваджені ще перед виборами у США 2024 року, коли політичним кандидатам дозволили не видаляти порушення заради повноти публічної дискусії.

Модераторам тепер радять не видаляти "прикордонні" відео без консультації з менеджером і зважати, чи "цінність свободи слова переважає ризик шкоди".

Попередніми роками платформа посилила боротьбу з дезінформацією про COVID-19 і вибори, та з 2023 року почала обережно відступати від жорсткого видалення контенту, що містить необґрунтовані заяви про фальсифікації. Нинішній крок відповідає ширшій тенденції: на тлі переобрання Дональда Трампа й тиску на IT-компанії Meta також пом'якшила правила щодо мови ворожнечі та припинила сторонню перевірку фактів, віддавши перевагу "нотаткам спільноти" за зразком X.

Серед прикладів застосування нових норм, які YouTube показав рецензентам, — відео з критикою вакцинації від Роберта Кеннеді молодшого, що порушувало правила щодо медичної дезінформації, проте залишилося онлайн, оскільки "суспільний інтерес переважив ризик шкоди". Інший ролик тривалістю 43 хвилини з обсценною образою трансгендерної особи також не видалили через "одиничне порушення". Було дозволено і відео з Південної Кореї, де згадувалося про "гільйотину" для колишнього президента Юн Сок Йоля, оскільки таке побажання визнали "непрактичним для здійснення".

Нагадаємо, YouTube продовжує боротьбу з блокувальниками реклами — цього разу платформа ліквідувала ще одну лазівку у Firefox. Сервіс знову чітко дає зрозуміти: або ви дивитеся рекламу, або оформлюєте передплату на Premium.

Також ми писали, що лише за місяць після запуску найдешевшого тарифу YouTube Premium Lite компанія оголосила, що з 30 червня 2025 року реклама з'являтиметься і в коротких відео Shorts. Попри абонплату в 7,99 долара на місяць, тариф від початку не гарантував повного звільнення від реклами, а тепер користувачам доведеться миритися ще й з новими рекламними вставками.

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