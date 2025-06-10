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Обновление YouTube — видео с нарушениями теперь не будут удалять

10 июня 2025 14:52
Владимир Мололкин - редактор
YouTube ослабляет модерацию контента — что изменится для видео с нарушениями
Приложение YouTube на экране смартфона. Фото: Pexels
Владимир Мололкин - редактор

YouTube обновил внутренние инструкции для модераторов, разрешив оставлять видео онлайн, если общественный интерес перевешивает потенциальный вред. Порог нарушений при этом повысили: теперь видео могут оставаться на платформе, даже если до половины их содержимого противоречит правилам.

Об этом пишет The Verge.

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В декабре сервис скорректировал руководство для сотрудников, приведя примеры роликов с медицинской дезинформацией или языка ненависти, которые могут оставаться доступными, если содержат общественно важные обсуждения выборов, расы, гендера, абортов или цензуры. В тренинговых материалах указано, что это расширяет исключения EDSA — образовательный, документальный, научный и художественный контент — введенные еще перед выборами в США 2024 года, когда политическим кандидатам разрешили не удалять нарушения ради полноты публичной дискуссии.

Модераторам теперь советуют не удалять "пограничные" видео без консультации с менеджером и учитывать, "ценность свободы слова перевешивает риск вреда".

В предыдущие годы платформа усилила борьбу с дезинформацией о COVID-19 и выборах, и с 2023 года начала осторожно отступать от жесткого удаления контента, содержащего необоснованные заявления о фальсификациях. Нынешний шаг соответствует более широкой тенденции: на фоне переизбрания Дональда Трампа и давления на IT-компании Meta также смягчила правила в отношении языка вражды и прекратила стороннюю проверку фактов, отдав предпочтение "заметкам сообщества" по образцу X.

Среди примеров применения новых норм, которые YouTube показал рецензентам, — видео с критикой вакцинации от Роберта Кеннеди младшего, которое нарушало правила о медицинской дезинформации, однако осталось онлайн, поскольку "общественный интерес перевесил риск вреда". Другой ролик продолжительностью 43 минуты с обсценным оскорблением трансгендерного лица также не удалили из-за "единичного нарушения". Было разрешено и видео из Южной Кореи, где упоминалось о "гильотине" для бывшего президента Юн Сок Йоля, поскольку такое пожелание признали "непрактичным для осуществления".

Напомним, YouTube продолжает борьбу с блокировщиками рекламы — на этот раз платформа ликвидировала еще одну лазейку в Firefox. Сервис снова четко дает понять: либо вы смотрите рекламу, либо оформляете подписку на Premium.

Также мы писали, что всего через месяц после запуска самого дешевого тарифа YouTube Premium Lite компания объявила, что с 30 июня 2025 года реклама будет появляться и в коротких видео Shorts. Несмотря на абонплату в 7,99 доллара в месяц, тариф изначально не гарантировал полного освобождения от рекламы, а теперь пользователям придется мириться еще и с новыми рекламными вставками.

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