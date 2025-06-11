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Посты в Shorts — как изменится YouTube для авторов

11 июня 2025 14:51
Владимир Мололкин - редактор
YouTube теперь показывает посты в Shorts — что означает новый формат для авторов
Мужчина смотрит YouTube на планшете. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

Короткие видео на YouTube отныне сочетаются с текстовыми и графическими публикациями: сервис добавляет посты непосредственно в ленту Shorts, увеличивая охват для авторов и вовлечение аудитории. Нововведение уже запущено и позволяет взаимодействовать с постами, не прерывая просмотр ролика.

Об этом пишет SearchEngine Journal.

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Во время листания ленты Shorts пользователи будут замечать посты — текстовые обновления, опросы, GIF-файлы или изображения, которые ранее отображались только на вкладке "Сообщество" и в лентах подписок. Видео при этом уменьшается примерно до половины экрана, а остальное пространство занимает пост. Лайкнуть или прокомментировать публикацию можно сразу, не ставя ролик на паузу.

Посты существуют на YouTube уже несколько лет, и дают авторам возможность делиться контентом без монтажа видео. Теперь они получают дополнительную площадку в самой популярной секции платформы, что особенно полезно для каналов, которые выпускают преимущественно длинные ролики: чтобы "зайти" в Shorts-ленту, достаточно опубликовать текст или картинку.

В компании не уточняют, по какому алгоритму будут отбираться посты и с какой частотой они будут появляться. Авторы должны протестировать новый формат самостоятельно, чтобы понять, как это повлияет на показатели просмотров. Эксперимент с сочетанием контент-форматов приближает YouTube к подходу TikTok и Instagram, где видео и посты смешиваются, продлевая время, которое пользователь проводит в приложении. Для авторов это еще один бесплатный канал дистрибуции: простая текстовая публикация теперь может оказаться рядом с отшлифованным вертикальным роликом.

Напомним, YouTube продолжает борьбу с блокировщиками рекламы, недавно устранив еще одну лазейку в Firefox. Платформа четко сигнализирует пользователям: вы либо смотрите рекламу, либо оформляете подписку на YouTube Premium.

Также мы писали, что, хоть YouTube и остается самой популярной стриминговой платформой, его алгоритмы не всегда ведут в желаемом направлении. Рекомендации могут заводить в непредсказуемые или токсичные темы. Однако несколько простых настроек помогут подстроить ленту именно под ваши интересы и вернуть контроль над просмотром.

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