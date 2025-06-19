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Google добавит Veo 3 в YouTube Shorts — что изменится

19 июня 2025 16:36
Владимир Мололкин - редактор
Google добавляет Veo 3 в YouTube Shorts — как ИИ изменит будущее коротких роликов
Приложение YouTube на экране смартфона. Фото: скриншот/YouTube
Владимир Мололкин - редактор

Google интегрирует генератор видео Veo 3 в YouTube Shorts. Инструмент сможет создавать полноценные клипы с видео- и аудиодорожкой на основе текстовых подсказок.

Об этом пишет Engadget.

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В чем преимущество добавления Veo 3

Во время выступления на фестивале Cannes Lions генеральный директор YouTube Нил Мохан подтвердил, что этим летом сервис Shorts получит поддержку Veo 3 — новой версии фирменного генератора видео. Ранее технология использовалась только для создания фоновых анимаций в функции Dream Screen, но теперь она сможет формировать целые ролики вместе со звуком по текстовым промптам. Мохан назвал искусственный интеллект "безграничным" и заявил, что каждый, у кого есть история, сможет превратить мечту в карьеру.

Расширенные возможности ИИ, однако, вызывают беспокойство. Veo 3 потенциально позволяет легко подделывать видео с участием знаменитостей и известных авторов. Чтобы предотвратить злоупотребления, YouTube сотрудничает с агентством CAA и самими авторами над инструментом, который предоставит публичным лицам контроль над использованием их внешности на платформе.

Чрезмерное "наслоение" ИИ-контента может отпугнуть часть аудитории. Пользователи, которые ищут реальные туториалы или стендап-фрагменты, вряд ли захотят наталкиваться на искусственно сгенерированные видео. Сейчас более четверти участников Партнерской программы YouTube зарабатывают на Shorts, поэтому появление Veo 3 может изменить распределение трафика и подтолкнуть некоторых авторов к альтернативным площадкам.

Напомним, ежедневно мы проводим больше времени в YouTube, чем на любом другом стриминговом сервисе, впрочем, его алгоритмы могут оказаться не такими безобидными. Рекомендации способны втягивать в непрогнозируемые или токсичные темы, поэтому стоит научиться управлять лентой самостоятельно.

Также мы писали, что YouTube тестирует новую функцию — рейтинг вовлеченности в чатах во время прямых эфиров. Идея заключается в использовании игровых механик, чтобы поощрить зрителей активнее взаимодействовать с инструментами типа Super Chat, наклеек и подарков.

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