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Реклама на YouTube стане довшою без можливості пропустити її

17 червня 2025 11:03
Володимир Мололкін - редактор
YouTube запустить тривалі рекламні вставки без кнопки "Пропустити" — що відомо
Застосунок YouTube на екрані смартфона. Фото: Unsplash
Володимир Мололкін - редактор

YouTube тестує новий формат 30-секундних оголошень, які не можна пропустити, і тепер такий показ стане доступним не лише через дорогі Reservation-угоди, а й у звичайних рекламних кампаніях. Це означає, що глядачам доведеться чекати довше, перш ніж перейти до контенту, або оформлювати підписку Premium, щоб уникнути додаткових пауз.

Про це пише Dexerto.

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Що відомо про новий вид реклами на YouTube

Платформа, що належить Google, уже кілька років збільшує рекламне навантаження: запустила оголошення на паузі, активно блокує блокувальники реклами й залучає ШІ для точнішого розміщення роликів. Нова ініціатива стала ще одним кроком у цьому напрямі — тривалі 30-секундні відео тепер додадуться до стандартних інструментів Google Ads.

За даними Search Engine Land, раніше такий формат був доступний лише через пакети Reservation, проте тепер його зможе обрати ширше коло рекламодавців. Компанія Swipe Insight уточнює: ролики довжиною 16-30 секунд показуватимуться виключно на великих екранах — смарттелевізорах і пристроях Chromecast. Паралельно YouTube залишає у сітці 6-секундні "бампер-оголошення" та звичні 15-секундні нерозривні ролики.

У галузі цю новину прийняли з ентузіазмом. Антоні Хігман, гендиректор ADSQUIRE, вважає, що користувачі "ймовірно" дивитимуться навіть півхвилинні оголошення, адже вже показали лояльність до 15-секундного формату. Водночас експерти попереджають: глядачі повинні звикнути до довших затримок перед відео або перейти на підписку YouTube Premium.

Втім, не всі платні пакети гарантують повне позбавлення реклами. Нещодавно YouTube оголосив, що оголошення з'являться навіть у Shorts, зокрема для користувачів тарифу Premium Lite. Платформа також тестує "Spotify-подібну" сімейну підписку: двом глядачам обіцяють доступ до повноцінного Premium за меншу суму, ніж оплата двох окремих акаунтів.

Нагадаємо, YouTube переглянув політику модерації контенту: тепер відео можуть залишатися на платформі, навіть якщо частково порушують правила. Якщо ролик має значущу суспільну цінність, його не видалятимуть, навіть у разі суперечливого чи потенційно шкідливого змісту.

Також ми писали, що після старту найдешевшого тарифного плану YouTube Premium Lite компанія оголосила про нові зміни: з 30 червня 2025 року реклама з'явиться навіть у форматі Shorts. І хоча передплата коштує 7,99 долара на місяць, вона не гарантує повного захисту від рекламних вставок.

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