YouTube запустит длительные рекламные вставки без кнопки "Пропустить" — что известно

Приложение YouTube на экране смартфона. Фото: Unsplash

YouTube тестирует новый формат 30-секундных объявлений, которые нельзя пропустить, и теперь такой показ станет доступным не только через дорогие Reservation-соглашения, но и в обычных рекламных кампаниях. Это означает, что зрителям придется ждать дольше, прежде чем перейти к контенту, или оформлять подписку Premium, чтобы избежать дополнительных пауз.

Об этом пишет Dexerto.

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Платформа, принадлежащая Google, уже несколько лет увеличивает рекламную нагрузку: запустила объявления на паузе, активно блокирует блокировщики рекламы и привлекает ИИ для более точного размещения роликов. Новая инициатива стала еще одним шагом в этом направлении — длительные 30-секундные видео теперь добавятся к стандартным инструментам Google Ads.

По данным Search Engine Land, ранее такой формат был доступен только через пакеты Reservation, однако теперь его сможет выбрать более широкий круг рекламодателей. Компания Swipe Insight уточняет: ролики длиной 16-30 секунд будут показываться исключительно на больших экранах — смарт-телевизорах и устройствах Chromecast. Параллельно YouTube оставляет в сетке 6-секундные "бампер-объявления" и привычные 15-секундные неразрывные ролики.

В отрасли эту новость приняли с энтузиазмом. Антони Хигман, гендиректор ADSQUIRE, считает, что пользователи "вероятно" будут смотреть даже полуминутные объявления, ведь уже показали лояльность к 15-секундному формату. В то же время эксперты предупреждают: зрители должны привыкнуть к более длинным задержкам перед видео или перейти на подписку YouTube Premium.

Впрочем, не все платные пакеты гарантируют полное избавление от рекламы. Недавно YouTube объявил, что объявления появятся даже в Shorts, в частности для пользователей тарифа Premium Lite. Платформа также тестирует "Spotify-подобную" семейную подписку: двум зрителям обещают доступ к полноценному Premium за меньшую сумму, чем оплата двух отдельных аккаунтов.

Напомним, YouTube пересмотрел политику модерации контента: теперь видео могут оставаться на платформе, даже если частично нарушают правила. Если ролик имеет значимую общественную ценность, его не будут удалять, даже в случае противоречивого или потенциально вредного содержания.

Также мы писали, что после старта самого дешевого тарифного плана YouTube Premium Lite компания объявила о новых изменениях: с 30 июня 2025 года реклама появится даже в формате Shorts. И хотя подписка стоит 7,99 доллара в месяц, она не гарантирует полной защиты от рекламных вставок.