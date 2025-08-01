MrBeast встановив рекорд на YouTube та отримав нагороду — скільки в нього підписників

Найпопулярніший YouTube-блогер Джиммі MrBeast Дональдсон. Фото: MrBeast/Instagram

MrBeast увійшов в історію як перший автор на YouTube, чия аудиторія перевищила позначку у 400 мільйонів. Досягнення відзначили спеціальною нагородою від керівника платформи Ніла Мохана.

Про це MrBeast повідомив у своєму пості в Instagram.

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Гендиректор YouTube Ніл Мохан вручив Джиммі Дональдсону (MrBeast) унікальну "кнопку": трофей на замовлення з полірованого металу з виразним синім каменем у центрі. У соцмережах блогер опублікував фото з підписом: "400,000,000 Subscriber Play Button! Thank you YouTube".

MrBeast подякував аудиторії та згадав десятирічний шлях наполегливої роботи, який привів до рекорду. За його словами, десять років тому багато хто сумнівався в його "одержимості" створенням контенту, однак саме ця пристрасть і стала основою успіху.

Автор відомий масштабними челенджами та благодійними проєктами, а його вплив виходить за межі YouTube. Серед напрямів — шоу Beast Games на Amazon Prime Video та харчовий бренд Feastables. Досягнення 400 мільйонів підписників підкреслюють інноваційний підхід і здатність стабільно залучати глобальну аудиторію.

Нагадаємо, Google інтегрує генеративну модель Veo 3 у платформу YouTube Shorts. Завдяки їй користувачі зможуть створювати короткі відео з музикою й динамічним візуалом, спираючись лише на текстові підказки.

Також ми писали, що YouTube розширює використання 30-секундних реклам, які не можна пропустити: тепер вони з'являтимуться не тільки в рамках преміальних угод, а й у звичайних кампаніях. Це може посилити тиск на глядачів і стимулювати перехід до підписки Premium.