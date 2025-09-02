Premium можуть відключити — YouTube вимагає підтвердження для сімейних груп

Логотип застосунку YouTube на екрані смартфона. Фото: Unsplash

YouTube активніше контролює вимогу "спільне домогосподарство" для сімейних планів Premium і почав надсилати попередження про призупинення доступу. Користувачі, які не підтверджують проживання з менеджером сім'ї, можуть втратити привілеї передплати через 14 днів.

Про це пише Android Police.

Як YouTube посилює перевірки у сімейних планах Premium

Сімейний план YouTube Premium за 150 гривень на місяць дозволяє під'єднати до п'яти учасників і включає YouTube Music, але з обмеженням: усі мають жити за однією адресою. Формально ця вимога діє щонайменше з 2023 року, однак тривалий час компанія її майже не застосовувала на практиці. На тлі тестування нового двокористувацького плану YouTube, видається, переходить до реального контролю.

Сервіс почав позначати акаунти, підключені до сімейної передплати, але фізично не розташовані в одному домогосподарстві з менеджером групи. У листах із темою "Your YouTube Premium family membership will be paused" користувачів попереджають, що доступ до Premium буде призупинено через 14 днів: вони залишаться в сімейній групі та зможуть дивитися відео з рекламою, але без переваг Premium. Також у повідомленні вказується можливість звернутися до підтримки Google, щоб "підтвердити відповідність і зберегти доступ".

Повідомлення від YouTube із попередженням про припинення Premium. Фото: Android Police

Контекстом до цих змін є щомісячна "електронна перевірка": кожні 30 днів YouTube звіряє, чи проживають усі учасники за тією самою адресою, що й менеджер сім'ї. Раніше невдала перевірка фактично не мала наслідків, тепер ситуація інша.

Поки що посилення не має масовий вигляд: є поодинокі повідомлення від користувачів, зокрема на Reddit. Принаймні один випадок підтверджує скасування доступу після 14-денного попередження, тоді як інші учасники сімейних груп із різними адресами ще не отримували таких листів.

