Главная Технологии YouTube внедряет новые инструменты — что изменится для блогеров

YouTube внедряет новые инструменты — что изменится для блогеров

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 12:32
YouTube отметил 20 лет и представил новые функции для авторов — что изменится
Логотип YouTube на экране смартфона. Фото: Unsplash

YouTube отмечает 20 лет и представляет на Made on YouTube новые инструменты для создания, взаимодействия и монетизации контента. Платформа отмечает, что экономика креаторов растет — за последние четыре года авторам, артистам и медиакомпаниям выплачено более 100 млрд долларов.

Об этом говорится в официальном блоге YouTube.

Читайте также:

Какие новые продукты подготовил YouTube для авторов

YouTube подчеркивает, что любой с идеей — от индивидуальных авторов до студий и брендов — может стать креатором и превратить хобби в бизнес.

"Мы не просто создали платформу. Мы построили экономику", — отметил генеральный директор YouTube Нил Мохан.

Он также подчеркнул, что ИИ должен усиливать человеческое творчество, а будущее индустрии принадлежит именно креаторам.

В YouTube Shorts начали интегрировать Google DeepMind Veo 3 Fast — для бесплатного создания фонов для видео и клипов со звуком. Также теперь авторы контента смогут обнаруживать и управлять созданными ИИ видео, которые используют их внешность.

В прямых трансляциях появятся новые способы взаимодействия с существующей аудиторией, привлечение новых зрителей и лучшая монетизация потоков.

В YouTube Music появится возможность создавать обратные отсчеты к релизам и взаимодействовать с топовыми поклонниками, предлагая им эксклюзивный мерч, видео с благодарностью, бэкстейдж и контент только для фанов.

Как отмечает руководство YouTube, их главная цель — дать авторам инструменты для историй, сообществ и устойчивого заработка.

Напомним, YouTube усилил контроль за соблюдением правила "совместного домохозяйства" в семейных тарифах Premium и начал отправлять пользователям предупреждения о возможной блокировке доступа. Если участники группы не подтвердят проживание с менеджером семьи, они могут потерять преимущества подписки уже через 14 дней.

Также мы писали, что для украинских блогеров YouTube стал важным источником заработка. Видеоконтент в сети больше не воспринимается только как хобби или дополнительный доход — его рассматривают как полноценную профессию.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
