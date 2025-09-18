Відео
Головна Технології YouTube представив нові функції — що зміниться для блогерів

YouTube представив нові функції — що зміниться для блогерів

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 12:32
YouTube запускає нові інструменти для авторів — що з'явиться нового
Логотип YouTube на екрані смартфона. Фото: Unsplash

YouTube відзначає 20 років і презентує на Made on YouTube нові інструменти для створення, взаємодії та монетизації контенту. Платформа наголошує, що економіка креаторів зростає — за останні чотири роки авторам, артистам і медіакомпаніям виплачено понад 100 млрд доларів.

Про це йдеться в офіційному блозі YouTube.

Читайте також:

Які нові продукти підготував YouTube для авторів

YouTube підкреслює, що будь-хто з ідеєю — від індивідуальних авторів до студій і брендів — може стати креатором і перетворити хобі на бізнес.

"Ми не просто створили платформу. Ми побудували економіку", — зазначив генеральний директор YouTube Ніл Мохан.

Він також підкреслив, що ШІ має посилювати людську творчість, а майбутнє індустрії належить саме креаторам.

У YouTube Shorts почали інтегрувати Google DeepMind Veo 3 Fast — для безплатного створення фонів для відео та кліпів зі звуком. Також тепер автори контенту зможуть виявляти й керувати створеними ШІ відео, які використовують їхню зовнішність.

В прямих трансляціях з'являться нові способи взаємодії з наявною аудиторією, залучення нових глядачів і краща монетизація потоків.

В YouTube Music з'явиться можливість створювати зворотні відліки до релізів та взаємодіяти з топовими шанувальниками, пропонуючи їм ексклюзивний мерч, відео з подякою, бекстейдж і контент лише для фанів.

Як зазначає керівництво YouTube, їхня головна мета — дати авторам інструменти для історій, спільнот і сталого заробітку.

Нагадаємо, YouTube посилив контроль за дотриманням правила "спільного домогосподарства" у сімейних тарифах Premium і почав надсилати користувачам попередження про можливе блокування доступу. Якщо учасники групи не підтвердять проживання з менеджером сім'ї, вони можуть втратити переваги підписки вже через 14 днів.

Також ми писали, що для українських блогерів YouTube став важливим джерелом заробітку. Відеоконтент у мережі більше не сприймається лише як хобі чи додатковий дохід — його розглядають як повноцінну професію.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
