Як повністю очистити рекомендації YouTube — повний гайд з налаштування стрічки

YouTube постійно підсовує відео на основі того, що ви дивитеся, шукаєте, лайкаєте та коментуєте — і з часом головна сторінка може перетворитися на хаос. Якщо стрічка заповнилася контентом, який ви навіть не відкриваєте, її можна майже повністю "занулити" та поступово навчити алгоритм показувати те, що вам справді цікаво.

Вимикайте небажані канали

Якщо на головній постійно з'являються відео каналів, які ви не хочете бачити, натисніть на значок з трьома крапками біля такого ролика та виберіть пункт "Не рекомендувати канал".

Після цього відео з цього каналу більше не потраплятимуть у рекомендації, хоча контент на схожі теми все одно може з'являтися.

Позначайте відео як "Не цікаво"

Ще один спосіб "прочистити" головну — активно користуватися опцією "Не цікаво". Її можна застосовувати до окремих відео чи плейлистів на головній сторінці.

Знову ж таки, натискаєте три крапки біля ролика та обираєте "Не цікаво". Так ви даєте алгоритму зрозуміти, що подібний контент більше не варто вам нав'язувати — навіть від каналів, на які ви підписані.

Відписуйтеся від каналів, які вже не заходять

Якщо ви колись підписалися на канал, а тепер його контент перестав подобатися, логічний крок — відписатися.

Спочатку можна натиснути "Не рекомендувати канал" для його відео, а далі зайти на сторінку каналу у браузері чи додатку й натиснути кнопку "Відписатися".

Є й інший шлях:

у вебверсії відкрийте меню зліва (поруч із логотипом YouTube) і перейдіть до розділу "Усі підписки", де можна по черзі скасувати підписку на непотрібні канали;

в застосунку YouTube натисніть вкладку "Підписки", прокрутіть список каналів до кнопки "Усі", відкрийте потрібний канал і виберіть "Відписатися" у вікні, що з'явиться.

Повторюйте доти, доки в підписках не залишаться лише ті автори, яких ви справді дивитеся.

Слідкуйте за музикою в YouTube Music

Музика також впливає на те, що ви бачите на головній сторінці YouTube. Треки, які ви слухаєте у YouTube Music, можуть з'являтися у вигляді міксів та підбірок.

Якщо не хочете, щоб музичні вподобання засмічували основні рекомендації, звертайте увагу, що саме слухаєте й із часом коригуйте плейлисти.

Використовуйте режим інкогніто

Щоб не зіпсувати історію переглядів "випадковим" відео, скористайтеся режимом інкогніто в додатку YouTube.

На головній сторінці застосунку натисніть на свій профіль унизу, проведіть по опціях і знайдіть "Увімкнути режим інкогніто", потім натисніть на нього.

Усі відео, які ви дивитеся в цьому режимі, не потрапляють до історії переглядів і не впливають на рекомендації. Щоб повернутися у звичайний режим, відкрийте сторінку інкогніто та натисніть "Вимкнути режим інкогніто".

Очищуйте історію переглядів

Найрадикальніший спосіб "занулити" головну — повністю стерти історію переглядів. Важливий момент: цю дію не можна скасувати, і всі перегляди будуть видалені назавжди.

У браузері це має такий вигляд:

відкрийте меню зліва від логотипа YouTube і натисніть "Історія";

на сторінці історії натисніть "Очистити всю історію переглядів";

підтвердьте дію у вікні, що з'явиться.

У мобільному застосунку:

натисніть на іконку профілю внизу головної;

на сторінці профілю оберіть "Переглянути все" поруч із розділом "Історія";

на сторінці історії натисніть три крапки та виберіть "Очистити всю історію переглядів", після чого ще раз підтвердьте дію.

Після цього головна сторінка фактично почне "з нуля" і буде заповнюватися вже новими переглядами.

Видаляйте лайки, коментарі й інші взаємодії

Алгоритм враховує не лише перегляди, а й лайки, дизлайки, коментарі, відповіді, повідомлення в чаті під час трансляцій. Якщо хочете максимально "обірвати" зв'язок із попередніми вподобаннями, можна прибрати й ці дані.

У вебверсії:

відкрийте меню зліва та перейдіть до розділу "Сподобалися відео". Тут можна по одному прибирати відео зі списку, натискаючи три крапки й вибираючи "Прибрати зі вподобаних";

якщо таких відео дуже багато, зайдіть на сторінку історії YouTube у сервісі Google My Activity, перейдіть на вкладку "Взаємодії" та оберіть "Ваші вподобання та дизлайки на відео YouTube". Там можна натиснути "Видалити все" й підтвердити очищення.

Аналогічно можна позбутися всіх інших взаємодій: коментарів, відповідей, повідомлень у чатах.

У застосунку YouTube:

натисніть на іконку профілю;

перейдіть до налаштувань (значок шестерні);

оберіть "Керувати всією історією";

зайдіть у розділ "Взаємодії" і видаліть лайки, дизлайки, коментарі та інше.

Після цього алгоритм перестає опиратися на старі відмітки "подобається" й може формувати рекомендації майже з чистого аркуша.

Відповідайте на опитування YouTube

Час від часу YouTube показує невеликі опитування, у яких просить оцінити відео чи вибрати теми, які вам цікаві. Не ігноруйте їх: уважні відповіді допомагають сервісу точніше підбирати контент, який з'являтиметься на головній сторінці.

Створюйте другий акаунт для "експериментів"

Якщо ви любите іноді "залітати" в зовсім інші жанри, але не хочете, щоб це впливало на основні рекомендації, варто завести додатковий YouTube-акаунт.

Схема проста:

для улюблених каналів та звичного контенту використовуйте основний акаунт;

для експериментів із новими темами перемикайтеся на другий.

Щоб змінити акаунт у додатку:

натисніть на свою аватарку внизу;

оберіть "Змінити акаунт";

виберіть другий профіль зі списку.

Так ви збережете чистоту рекомендацій на основному обліковому записі, а для спонтанних переглядів завжди можна скористатися додатковим акаунтом або режимом інкогніто.

Дивіться більше з вкладки "Підписки"

Один з найефективніших способів підтримувати порядок у рекомендаціях — частіше дивитися відео саме з вкладки "Підписки". Для цього натисніть "Підписки" внизу застосунку. Там ви зможете переглядати контент лише від тих авторів, на яких ви підписані і яких справді любите дивитися.

Це допомагає алгоритму "розуміти", які канали для вас пріоритетні, і відповідно формувати стрічку на головній сторінці.

Нагадаємо, розмір виплат на YouTube може відрізнятися кардинально — усе залежить від країни переглядів, тематики каналу та формату контенту. За 10 000 переглядів автор здатен отримати як кілька доларів, так і понад сотню, адже ключову роль відіграє рекламний ринок у конкретному регіоні.

Також ми писали, що власники iPhone нерідко переплачують за підписки, оформлені через застосунки. Зокрема, YouTube Premium у браузері коштує значно дешевше, ніж при оформленні через App Store, де до вартості додається комісія Apple.