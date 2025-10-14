Скільки YouTube платить за 10 000 переглядів у 2025 році — реальні цифри

В руках смартфон з логотипом YouTube на екрані. Фото: Unsplash

Оплата на YouTube суттєво різниться залежно від країни, тематики та формату відео. За 10 000 переглядів автор може отримати від кількох доларів до понад сотні — все вирішує ринок реклами.

Про це пише 24 Канал.

Реклама

Читайте також:

Скільки платять за 1 000 і 10 000 переглядів зараз

Монетизація на YouTube формується з урахуванням низки факторів, насамперед регіону автора й аудиторії, теми контенту та формату відео. Для ринків із вищими рекламними ставками — США, Канади, Великої Британії, Австралії та Німеччини — середня оплата за 1 000 переглядів коливається від 3 до 11 доларів. Відповідно, 10 000 переглядів у цих країнах приносять орієнтовно 30-110 доларів.

Натомість контент, орієнтований на Україну, Бразилію, Індію чи країни Південно-Східної Азії, монетизується значно скромніше: за 1 000 переглядів зазвичай платять до 1-2 доларів, а інколи — лише кілька центів. За 10 000 переглядів у цих регіонах максимальний дохід зазвичай обмежується приблизно 20 доларами. Вища оплата у певних країнах пояснюється тим, що рекламодавці там дорожче купують розміщення оголошень.

Монетизація доступна як для довгих роликів, так і для Shorts, однак короткі відео оплачуються істотно гірше. На прикладі Великої Британії: середня виплата за 1 000 переглядів довгих відео становить близько 6,53 долара (тобто приблизно 65,3 долара за 10 000 переглядів), тоді як для Shorts — близько 0,2 долара (близько 2 доларів за 10 000 переглядів).

Нагадаємо, YouTube запустив пілотну програму, яка дозволяє авторам, чиї канали були раніше видалені за порушення політики платформи, подати запит на створення нового облікового запису. Компанія пояснила, що ініціатива покликана дати "другий шанс" тим творцям, які готові дотримуватися оновлених правил спільноти та продемонструвати добросовісну поведінку.

Також ми писали, що користувачі iPhone нерідко переплачують за підписки через комісію App Store. Наприклад, оформлення YouTube Premium безпосередньо в застосунку обходиться дорожче, ніж оплата через браузер.