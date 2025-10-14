Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Сколько YouTube платит за 10 000 просмотров в 2025 году

Сколько YouTube платит за 10 000 просмотров в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 10:34
Сколько YouTube платит за 10 000 просмотров в 2025 году — реальные цифры
В руках смартфон с логотипом YouTube на экране. Фото: Unsplash

Оплата на YouTube существенно отличается в зависимости от страны, тематики и формата видео. За 10 000 просмотров автор может получить от нескольких долларов до более сотни — все решает рынок рекламы.

Об этом пишет 24 Канал.

Реклама
Читайте также:

Сколько платят за 1 000 и 10 000 просмотров сейчас

Монетизация на YouTube формируется с учетом ряда факторов, прежде всего региона автора и аудитории, темы контента и формата видео. Для рынков с более высокими рекламными ставками — США, Канады, Великобритании, Австралии и Германии — средняя оплата за 1 000 просмотров колеблется от 3 до 11 долларов. Соответственно, 10 000 просмотров в этих странах приносят ориентировочно 30-110 долларов.

Зато контент, ориентированный на Украину, Бразилию, Индию или страны Юго-Восточной Азии, монетизируется значительно скромнее: за 1 000 просмотров обычно платят до 1-2 долларов, а иногда — всего несколько центов. За 10 000 просмотров в этих регионах максимальный доход обычно ограничивается примерно 20 долларами. Более высокая оплата в определенных странах объясняется тем, что рекламодатели там дороже покупают размещение объявлений.

Монетизация доступна как для длинных роликов, так и для Shorts, однако короткие видео оплачиваются существенно хуже. На примере Великобритании: средняя выплата за 1 000 просмотров длинных видео составляет около 6,53 доллара (то есть примерно 65,3 доллара за 10 000 просмотров), тогда как для Shorts — около 0,2 доллара (около 2 долларов за 10 000 просмотров).

Напомним, YouTube запустил пилотную программу, которая позволяет авторам, чьи каналы были ранее удалены за нарушение политики платформы, подать запрос на создание новой учетной записи. Компания объяснила, что инициатива призвана дать "второй шанс" тем создателям, которые готовы придерживаться обновленных правил сообщества и продемонстрировать добросовестное поведение.

Также мы писали, что пользователи iPhone нередко переплачивают за подписки из-за комиссии App Store. Например, оформление YouTube Premium непосредственно в приложении обходится дороже, чем оплата через браузер.

YouTube деньги видео контент монетизация заработок
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации