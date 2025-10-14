Сколько YouTube платит за 10 000 просмотров в 2025 году — реальные цифры

В руках смартфон с логотипом YouTube на экране. Фото: Unsplash

Оплата на YouTube существенно отличается в зависимости от страны, тематики и формата видео. За 10 000 просмотров автор может получить от нескольких долларов до более сотни — все решает рынок рекламы.

Сколько платят за 1 000 и 10 000 просмотров сейчас

Монетизация на YouTube формируется с учетом ряда факторов, прежде всего региона автора и аудитории, темы контента и формата видео. Для рынков с более высокими рекламными ставками — США, Канады, Великобритании, Австралии и Германии — средняя оплата за 1 000 просмотров колеблется от 3 до 11 долларов. Соответственно, 10 000 просмотров в этих странах приносят ориентировочно 30-110 долларов.

Зато контент, ориентированный на Украину, Бразилию, Индию или страны Юго-Восточной Азии, монетизируется значительно скромнее: за 1 000 просмотров обычно платят до 1-2 долларов, а иногда — всего несколько центов. За 10 000 просмотров в этих регионах максимальный доход обычно ограничивается примерно 20 долларами. Более высокая оплата в определенных странах объясняется тем, что рекламодатели там дороже покупают размещение объявлений.

Монетизация доступна как для длинных роликов, так и для Shorts, однако короткие видео оплачиваются существенно хуже. На примере Великобритании: средняя выплата за 1 000 просмотров длинных видео составляет около 6,53 доллара (то есть примерно 65,3 доллара за 10 000 просмотров), тогда как для Shorts — около 0,2 доллара (около 2 долларов за 10 000 просмотров).

