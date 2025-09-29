Видео
Как и сколько можно заработать на YouTube в Украине в 2025 году

Как и сколько можно заработать на YouTube в Украине в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 16:32
Сколько можно заработать на YouTube в Украине — реклама, Premium и Shorts
Логотип YouTube. Фото: Unsplash

YouTube давно стал полноценной площадкой для заработка в Украине, но прибыль здесь определяют не только просмотры. Результат зависит от правил монетизации, алгоритмов, географии аудитории и соответствия контента политикам платформы.

Об этом пишет 24 Канал.

Читайте также:

Из чего складывается доход автора на YouTube

По программе YouTube Partner Programme (YPP) доход формируется из нескольких направлений:

  • показы рекламы в видео;
  • платные инструменты взаимодействия (членство канала, подарки в стримах — Super Chat, Super Stickers, Super Thanks);
  • просмотры пользователями с YouTube Premium;
  • отдельные механики для коротких роликов в Shorts.

Распределение средств различается в зависимости от инструмента монетизации. За рекламу на обычных видео (Watch Page Monetisation Module) автор получает 55% "чистого" дохода. Для членств и "супер-донатов" доля составляет 70% от нетто дохода. В Shorts автору начисляют 45% от выделенного для Shorts пула — это существенно влияет на конечную сумму и часто недооценивается при "подсчетах на пальцах".

Нарушение правил — использование чужих материалов без собственной обработки или уникальной подачи — грозит ограничением или остановкой монетизации. Большое количество подписчиков не гарантирует прибыли: решающими являются оригинальность, качество и способ подачи.

Просмотры от пользователей с YouTube Premium приносят дополнительный доход пропорционально времени просмотра — для аудиторий, ценящих просмотр без рекламы, это может быть ощутимо. Shorts позволяет быстро наращивать охват, однако средняя "ставка" там ниже, а выплаты идут из общего пула, так что для ощутимого заработка нужно стабильно большое количество просмотров.

Общий доход в значительной степени определяется странами просмотра. Аудитория из США, Канады или Западной Европы обычно обеспечивает более высокие ставки рекламы. Если преобладают регионы с низким CPM, большие просмотры не всегда конвертируются в высокую прибыль.

За последние четыре года YouTube выплатил авторам более 100 млрд долларов — речь идет не только о блогерах, но и о музыкантах, продакшн-студиях и независимых медиа. Количество каналов с годовым доходом более 100 тыс. долларов выросло на 45%.

Напомним, в этом году YouTube празднует свое 20-летие и на мероприятии Made on YouTube представил ряд новых инструментов для авторов. Они охватывают создание, монетизацию и взаимодействие с аудиторией, что должно еще больше расширить возможности креаторов.

Также мы писали, что сервис YouTube начал жестче контролировать соблюдение правила "совместного домохозяйства" в семейных планах Premium. Пользователи, которые не подтвердят проживание с менеджером семьи, получают предупреждение и рискуют потерять доступ к преимуществам подписки уже через 14 дней.

Автор:
Владимир Мололкин
Автор:
Владимир Мололкин
